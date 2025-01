Bürgergeld-Empfänger möchte Minijob kündigen – „Zu stressig für mich“

Bürgergeld-Empfänger Jerrick wird bereits seit Jahren von der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ begleitet. Nach zahlreichen beruflichen Tiefschlägen arbeitet der gebürtige Amerikaner aktuell in der Gastronomie.

Doch auch diesen Job möchte der Bewohner der Benz-Baracken schon bald wieder an den Nagel hängen, wie er in den neuen Folgen verrät. Stattdessen will er seinem persönlichen Traum nachgehen.

Bürgergeld-Empfänger will sich neu aufstellen

„Ich arbeite aktuell als Küchenhilfe. Ich mache nichts anderes außer Burger flippen, Pommes und Fingerfood frittieren und die Burger fertigmachen. Ich habe letztes Jahr im August mit Teilzeit angefangen. Das hat angehalten bis März. Und von da habe ich den Minijob durchgezogen“, erklärt der Bürgergeld-Empfänger in der Folge „Erfahrungen“ (Erstausstrahlung 28. Januar).

Doch ein Leben lang in der Gastronomie arbeiten? Ohne Jerrick. „Ich habe jetzt vor, noch ein oder zwei Monate in dem Laden zu arbeiten. Auf Dauer möchte ich da nicht mehr bleiben. Ich habe gemerkt, dass es in der Küche auf Dauer zu stressig für mich ist“, so der 23-Jährige. Er träumt derweil von einem ganz anderen Job.

Bürgergeld-Empfänger hat einen Traum

Wenn es nach Jerrick gehen würde, dann würde er als Tätowierer durchstarten. „Ich bete da oben hoch hin, dass ich das schaffe. Es war schon immer ein Wunsch von mir, im künstlerischen Bereich tätig zu sein“, erklärt er. Ob er diesen Traum wahr werden lassen kann, bleibt abzuwarten.

