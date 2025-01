Bürgergeld-Empfänger soll mehr arbeiten – „Kotzt mich nur noch an“

Seit einigen Tagen zeigt RTL2 neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Mannheimer Benz-Baracken. Unter anderem mit dabei ist Bürgergeld-Empfänger Pascal, der sich erneut mit seinem Jobcenter in den Haaren hat. Das kann nun sogar ernste Konsequenzen mit sich bringen. Der 23-Jährige sieht sich allerdings im Recht. Ob das gut gehen kann?

Bürgergeld-Empfänger wettert gegen das Jobcenter

Pascal ist glücklich mit seinem Nebenjob, wie er in der Folge „Abwarten“ (Erstausstrahlung am 27. Januar) erzählt. Er ist als Begleitperson für einen Fahrdienst tätig und geht darin voll auf. Die Arbeit beschränkt sich allerdings nur auf wenige Stunden am Tag, was dem Jobcenter so nicht gefällt.

„Ich habe eine Mail bekommen, dass sie nicht einverstanden sind, dass es morgens und mittags jeweils zwei Stunden sind. Sie möchten immer noch, dass man in eine Maßnahme geht. Für mich ist das totaler Quatsch. Mich nervt das langsam extrem. Die Sachbearbeiterin ist mit nichts einverstanden und das kotzt mich nur noch an „, erklärt der Bürgergeld-Empfänger.

Zum Hintergrund: Das Jobcenter erwartet, dass Pascal sechs bis acht Stunden am Tag arbeiten geht. Möchte er beim Fahrdienst bleiben und nur maximal vier Stunden täglich arbeiten, soll die restliche Zeit mit dem Besuch einer Maßnahme gefüllt werden. Sollte Pascal nicht kooperieren, wird ihm das Bürgergeld gestrichen. Doch der 23-Jährige käme auch ohne gut klar, wie er behauptet.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.