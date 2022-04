Boris Becker: Jetzt ist es offiziell – Tennislegende schuldig gesprochen

In London hat der Prozess gegen Boris Becker begonnen. Dem sechsmaligen Grand-Slam-Sieger drohen wegen mangelnder Kooperation in seinem Insolvenzverfahren bis zu sieben Jahre Haft. Der 54-Jährige weist die Vorwürfe zurück.

Am Freitag (8. April) stand Tennis-Legende Boris Becker zur finalen Urteilsverkündung vor dem Southwark Crown Court in London. Boris Becker wurde vorgeworfen, im Insolvenzverfahren gegen ihn Vermögenswerte nicht ordnungsgemäß angegeben zu haben.

Mit bis zu sieben Jahre Gefängnis müsse der ehemalige Profisportler rechnen. Jetzt steht fest, wie es für Boris Becker weiter geht.

Boris Becker: Sein Urteil wurde zweimal verschoben

Seit Mittwoch hatte die Öffentlichkeit mit Spannung auf den Ausgang des Gerichtsverfahrens gewartet. Um 17.36 Uhr schickte das Gericht die Jury dann aber in den Feierabend und gab bekannt, dass der Prozess am Donnerstag ab 11 Uhr deutscher Zeit fortgeführt werde.

Doch auch an diesem Tag wurde das Juryurteil vertagt. Richterin Deborah Taylor verkündete gegen 17.35 Uhr, dass der Prozess am Freitag weitergehen würde.

Um 15.10 Uhr fiel am Freitag endlich das Urteil: Boris Becker wurde von der Jury in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden, da er seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten haben soll. Das Strafmaß soll allerdings erst am 29. April verkündet werden. Bis zu diesem Tag darf Boris Becker England nicht verlassen.

Boris Becker droht Gefängnisstrafe

Laut RTL-Reporterin Katharina Delling sei eine Gefängnisstrafe nicht auszuschließen. Dies hänge vom Umfang der Anklagepunkte ab, in denen Becker für schuldig befunden wurde. Sollte es dazu kommen, müsse Boris Becker sogar schon am 29. April ins Gefängnis, wie der Staatsanwalt gegenüber RTL erklärte.

Staatsanwältin Rebecca Chalkley gab zudem an, dass es verglichen mit andern Fällen in Großbritannien ganz nach einer Gefängnisstrafe für Boris Becker aussehe.

Das ist Boris Becker:

Boris Becker wurde im November 1967 in Leimen geboren

Bekannt wurde Boris Becker durch den Tennissport

Er gewann insgesamt 49 Turniere im Einzel, darunter sechs Grand-Slam-Turniere

Boris Becker vor Gericht: Sohn Noah und Freundin Lilian standen ihm zur Seite

Am Dienstag hatte Staatsanwältin Chalkley bereits bei ihrem Schlussplädoyer gesagt: „Das einzige Urteil, zu dem Sie in jedem Anklagepunkt kommen können, ist: schuldig.“

Boris Becker am 6. April 2022 auf dem Weg zum Gericht. Foto: Justin Ng / Avalon

Als Boris Becker gegen 15.38 Uhr das Gericht verließ, gab er weder ein öffentliches Statement ab, noch beantwortete er Fragen der Reporter.

Den Gang vor Gericht musste die Tennislegende nicht alleine antreten. Begleitet wurde Boris Becker von Sohn Noah und Freundin Lilian de Carvalho Monteiro.