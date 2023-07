James Bond: Das wäre eine Sensation – SIE bringt sich als Bond-Girl ins Spiel

In die Fußstapfen von Halle Berry, Denise Richards und Grace Jones zu treten, mag wohl der Wunsch vieler Nachwuchsschauspielerinnen sein. Seit der Veröffentlichung des ersten Spielfilms der Reihe „James Bond“ im Jahr 1962 hat die Hauptfigur Bond stets eine weibliche Begleitung, das Bond-Girl, an seiner Seite.

Mittlerweile zählt die Spielfilmreihe 31 Bond-Girls. Um die begehrte Rolle kämpft ganz Hollywood. Der Bond-Hype ist längst in Deutschland angekommen und ausgerechnet SIE scheint sich als das neue Bond-Girl an der Seite des Geheimagenten zu sehen!

Bond-Girl: Mit Boxtalent an die Seite des Geheimagenten

Dem Instagram-Reel wurde jegliche Farbe entzogen, der Schwarz-Weiß-Effekt erhöht die Dramatik des Gezeigten. Simone Kowalski, auch Simi genannt, scheint die Freude am Boxsport entdeckt zu haben. Das Model, das im Jahr 2019 die Castingshow Germany Next Topmodel gewann, gratuliert sich mit diesem Post selber zum Geburtstag. Sie zeigt sich sportlich im Garten und boxt auf eine Figur ein, die einem Boxsack nachempfunden ist.

Dazu schreibt sie: „happy birthday to myself | say hello to the future bond girl“ (zu Deutsch: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mich selbst. Sagt hallo zum nächsten Bond-Girl). So ganz ernst nehmen kann sie diese Aussage wohl selber nicht, nach den ersten zaghaften Einheiten bricht sie lachend zusammen und muss die Boxstunde erstmal unterbrechen.

Bei den Fans des Models kommt die Trainingseinheit gut an, eine Followerin schreibt: „Ich habe sechs Jahre lang geboxt. Das sieht richtig gut aus, was Du machst. Happy Birthday. Du bist großartig Simi!“ und sogar „Happy Birthday next Lara Croft!“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob sie sich eine Rolle an der Seite des Geheimagenten wirklich vorstellen kann, bleibt fraglich. Der von ihr gesetzte Hashtag #actorslife suggeriert zumindest den Wunsch nach einer Schauspielkarriere. Humor hat die 26-Jährige mit diesem Video auf jeden Fall bewiesen.