Nach langem Rätseln – Bill Kaulitz macht Beziehung mit Ballermann-Star Marc Eggers öffentlich

Auf diese Nachricht haben so viele Fans von „Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz gewartet. Endlich macht der 35-Jährige seine Beziehung zu Ballermann-Sänger und Megapark-Star Marc Eggers öffentlich.

In letzter Zeit brodelte die Gerüchteküche um die beiden heftig. Immer wieder wurde Bill Kaulitz und Marc Eggers zusammen gesehen: Ob kuschelnd beim Oktoberfest oder auch gemeinsam in der Netflix-Doku „Kaulitz und Kaulitz“. Jetzt bringt der „Tokio Hotel“-Frontmann Licht ins Dunkel.

Bill Kaulitz bestätigt Gerüchte

Es ist offiziell: Bill Kaulitz und Marc Eggers sind ein Paar! Das bestätigte der 35-Jährige nun in dem Podcast „Baby got Business“. Moderatorin Anne-Kathrin Schmitz hat den ehemaligen Kinder-Star hinsichtlich seines Traummannes ausgefragt – und bekam die erlösende Antwort: „Travis Kelce ist für mich der absolute – also abgesehen von meinem Freund – ist das für mich mein absoluter Traummann.“

Tatsächlich spricht Bill Kaulitz von seinem Freund! Da geht Anne-Kathrin Schmitz natürlich sofort drauf ein und sagt: „Und du hast gerade gesagt, du bist jetzt offiziell vergeben. Das ist crazy. Ich habe euch gesehen auf dem Oktoberfest.“ Statt den gemeinsamen Auftritt mit Marc Eggers beim Volksfest runterzuspielen, reagiert der Sänger kurzerhand deutlich.

Bill Kaulitz und Marc Eggers sind zusammen

Auf diese Aussage der Moderatorin reagiert Bill mit einem zustimmenden Geräusch und einem lauten Lachen. Kurz darauf spricht der 35-Jährige über seinen Gefühlszustand: „Ich glaube, du musst jemanden finden, wo du dich irgendwie aufgehoben fühlst und sicher und gleichzeitig eben auch zum Lachen bringen.“

Weiter heißt es: „Klar, jetzt hat man grade die rosarote Brille auf, aber ich glaube, wirklich der Key für mich ist, dass ich so richtig herzhaft, ehrlich lachen kann, sodass der Bauch wehtut.“