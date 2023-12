„Big Brother“ feiert Comeback – doch Fans erleben Dämpfer bereits vor dem Start

Im Jahr 2000 ging mit „Big Brother“ ein zuvor nie dagewesenes Format in Deutschland an den Start. Über 100 Tage wurden völlig fremde und komplett unterschiedliche Menschen in einen Container gesperrt. Die schwierigen Lebensbedingungen, unterschiedlichen Charaktere und zähen Wettkämpfe haben von den Kandidaten fiel abverlangt.

2011 wurde das Format in Deutschland eingestellt, 2020 kehrte es zum 20. Jubiläum zurück und auch für 2024 ist eine neue Staffel für „Normalos“ geplant. Doch eine gravierende Änderung wird es für die Zuschauer wohl geben.

„Big Brother“ bald wieder für Normalos

Das Konzept ist dasselbe geblieben: 100 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt. Wie „Joyn“ am Montag (4. Dezember) bekannt gab, startet die neue Staffel im Frühjahr 2024. Ein genauer Sendetermin wird noch nicht verraten.

In der Pressemitteilung heißt es: „Joyn zeigt ‚Big Brother‘ rund um die Uhr im 24/7-Livestream und zusätzlich in Tages- und Wochenzusammenfassungen.“ Von einer Übertragung auf Sat.1 ist keine Rede, dabei gab es in der Vergangenheit immer eine Zusammenfassung des Tages am Abend. Früher wurde das Format noch auf RTL2 gezeigt. Daher fragen sich auch viele Fans auf Instagram: „Kommt das auch in Sat1?“

Bittere Gewissheit – Fans wütend

Unsere Redaktion hat beim Sender nochmal nachgehakt und eine kurze, aber eindeutige Antwort bekommen: „’Big Brother‘ wird im Frühjahr 2024 auf Joyn zu sehen sein.“ Damit hat sich die Befürchtung der Fans wohl endgültig bestätigt. Was die TV-Zuschauer davon halten, ist ebenfalls den Instagram-Kommentaren des Joyn-Beitrages zu entnehmen.

„Warum auf Joyn und nicht normal? Dann muss man extra bezahlen. Naja, ich finde das ist abzocken“ oder „Keine Übertragung mehr im TV. Das ist doch doof. Nicht jeder hat dieses Joyn“, heißt es dort. Das Abonnement von Joyn Plus ist im ersten Monat kostenlos, danach zahlen Kunden aktuell 6,99 Euro. Es kann jederzeit monatlich gekündigt werden.

