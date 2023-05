„Big Brother“-Gewinnerin Alida kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen – das macht sie heute

Vor über 20 Jahren wurde Alida Kurras durch „Big Brother“ innerhalb von 106 Tagen in ganz Deutschland berühmt. Im Dezember 2000 ging die damals 23-Jährige als Siegerin der zweiten „Big Brother“-Staffel hervor, genoss durch ihre zurückhaltende und gleichzeitig lässige Art eine große Beliebtheit.

Anschließend nahm die damalige Studentin vieles mit, was ihr der TV-Ruhm bot. Sie heuerte beim Sender 9Live an, ließ sich für den Playboy ablichten und hatte sogar eine eigene Show bei ProSieben. Doch in den letzten Jahren wurde es immer ruhiger um Alida – das hat auch einen traurigen Grund.

„Big Brother“-Star Alida: Rückzug nach 20 Jahren TV-Öffentlichkeit!

Freche Kurzhaarfrisur, entspannte Klamotten und eine sympathische Ausstrahlung – so wurde Alida vor 23 Jahren bei „Big Brother“ bekannt und beliebt. Kein Wunder, dass Alida auch nach ihrer Zeit im TV-Knast dem Fernsehen treu blieb. Zunächst bei 9Live als Moderatorin für die Gewinnspiel-Sendungen unter Vertrag, hatte die Berlinerin von 2004 bis 2006 auf ProSieben die Pseudo-Talkshow „Das Geständnis – Heute sage ich alles“ inne.

Ab 2007 war sie dann auch für RTL2 tätig, moderierte dort mit „Big Brother“-Kollege Jürgen Milski die Doku-Soap „Das Schicksal meines Lebens“, die allerdings nach kurzer Zeit wegen schwacher Quoten abgesetzt wurde. Trotzdem hatte Alida eine Menge zu tun, war oft auf Events zu sehen, heiratete – und ließ sich wieder scheiden – und veröffentlichte einen Roman („Aber…wir leben“).

Ab 2010 war Alida Kurras auch bei „Big Brother“-Sendungen zu Gast, moderierte Außensendungen oder war Gast in Shows zu dem Format „Promi Big Brother“. Doch ein Schicksalsschlag um 2021 veränderte für die heute 45-Jährige alles.

„Big Brother“-Gewinnerin Alida: „Habe mich komplett zurückgezogen“

Gegenüber RTL offenbart die TV-Bekanntheit den Grund für ihren plötzlichen Rückzug vom roten Teppich: „Durch die Krankheit meines Vaters, der schwer an Krebs erkrankt war, habe ich mich komplett zurückgezogen“.

Die schwangere Alida Kurras bei einem Event im Februar 2018. Foto: imago/Revierfoto

Sie habe in solchen Momenten gelernt, „dass andere Dinge wichtiger sind, als in den Medien herumzuhopsen. Das hat alles andere bei mir komplett in den Schatten gestellt“, so Alida offen. Ihr Vater und sie waren „ein Herz und eine Seele“ – sein Krebstod Ende 2021 war daher ein schwerer Schlag für die Mutter einer Tochter.

Mehr Themen:

Auch wenn Fans den „Big Brother“-Star noch immer auf der Straße erkennen und nach Autogrammen fragen, zieht es Alida Kurras in kein (Reality-)TV-Format mehr – nur „Let’s Dance“ könnte sie sich noch vorstellen, die Show finde sie „sensationell“. Immerhin: Alida steht noch immer für einen Teleshopping-Sender („Channel 21“) vor der Kamera, ist damit zufrieden. „Ich habe so viel erleben dürfen und erreicht, dass ich echt zufrieden bin“, wird sie von RTL zitiert.