„Wackelkontakt“ bei Oimara-Auftritt im Bierkönig – Star muss improvisieren

Auf seinen Auftritt haben viele Fans hingefiebert. Oimara feierte am Donnerstag (24. April) beim Ballermann-Opening im Bierkönig seine Premiere. Sein Nummer-Eins-Hit „Wackelkontakt“ läuft bereits seit Monaten in Dauerschleife im Radio und in den Charts. Ein richtiger Ohrwurm, den alle mitsingen können – die perfekten Voraussetzungen für den Ballermann.

Der Megapark konterte mit der Premiere der abtrünnigen Mia Julia, die fast zeitgleich auftrat. Ballermann-Fans mussten sich also entscheiden. Und offenbar wollten viele den ersten – und den laut Tourplan einzigen Auftritt – von Oimara auf Mallorca nicht verpassen. Ob sie es bereut haben?

Fans reisen für Oimara extra nach Mallorca

Ganz bodenständig und nur mit einer Gitarre in der Hand, stellt sich Oimara, der mit bürgerlichem Namen Beni Hafner heißt, in die Mitte der Bühne. „Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so in die Hose geschissen wie vor heute“, gesteht der Musiker in seinem bayrischen Dialekt. Mit tosendem Applaus empfängt ihn das Publikum, als wollten es ihm die Aufregung nehmen und ein Stück Sicherheit geben.

Während die meisten Bierkönig-Besucher schon ihre Lippen anfeuchten, um zum Liedtext von „Wackelkontakt“ mitzusingen, stimmt Oimara jedoch zunächst ein anderes Lied an. Bei „Bierle in da Sun“ tun sich die klassischen Ballermann-Besucher etwas schwer, dem bayrischen Text zu folgen. Anders als die textsichere Celine und ihre fünf Begleiter, die extra aus Bayern für ihr Idol angereist sind.

Die 24-Jährige hat trotz schwerer Krankheit den weiten und beschwerlichen Weg auf sich genommen, um Oimara auch im Bierkönig ganz nah zu sein (hier mehr dazu). Und sie scheint nicht die Einzige zu sein. Während das gewöhnliche Malle-Publikum stilistisch eher auf Trikot oder Bierkönig-T-Shirt mit passenden Socken und Schlappen setzt, sind vereinzelt auch ein paar „fesche Madl“ – wie man in Bayern sagen würde – im Dirndl gekommen.

„Wackelkontakt“ im Bierkönig

Als dann der große Moment endlich gekommen ist und der Musiker seinen großen Hit „Wackelkontakt“ anspielen will, versagt auf einmal die Technik. Oimaras mitgebrachte Loop-Station streikt und der Bass greift einfach nicht. Während der Sänger weiter am Mikro Gas gibt, sind die Techniker bemüht, das Problem schnell zu beheben. „Technik hat einen Wackelkontakt“, scherzt Oimara. Auch der 33-Jährige checkt sein Gerät nochmal selbst ab, aber es nützt alles nichts, also wird es kurzerhand ausgetauscht. Und zum Ende bekommt das Publikum nochmal die volle Dröhnung geliefert.

Puhhh, Premiere überstanden. Aber wie kam der Auftritt bei den Ballermann-Fans an? „Ich fand den Auftritt gut, aber ich kannte nur zwei Lieder“, gesteht Mandy (32) aus NRW. Ihre Freundin Julia (33) ergänzt: „Man ist hier halt etwas anderes gewohnt. Für die angereisten Bayern war es aber bestimmt super.“ Dean aus Frankfurt würde sich über ein Wiedersehen im Bierkönig mit Oimara freuen – und er hat auch gleich noch einen Experten-Tipp parat. „Fürs erste Mal war es affengeil, aber er sollte versuchen, die Leute mehr mitzunehmen.“ Dem kann auch sein Bruder Daniel nur nickend zustimmen.