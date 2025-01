„Bergdoktor“: Fan hat böse Vorahnung – „Mir graut’s schon heute davor“

Ob jung oder alt – der „Bergdoktor“ begeistert schon seit vielen Jahren Fans aller Altersklassen. Hans Sigl alias Doktor Martin Gruber wird dabei nicht nur von seinen Patienten immer wieder vor scheinbar unlösbare Probleme gestellt. Auch sein Familienleben hält ihn ordentlich auf Trab!

Seit 2008 begeistert Hans Sigl nun schon die Fans. Zurzeit flimmert bereits die 18. Staffel über die deutschen TV-Bildschirme. Am 23. Januar strahlt ZDF die vierte Folge aus. Unter dem Folgentitel „Kindeswohl“ stehen dieses Mal die jungen Nachwuchstalente im Mittelpunkt des Geschehens!

„Bergdoktor“ versetzt Fans in Angst und Bange

Spannung, Humor und herzerwärmende Momente – das ist auch dieses Mal wieder garantiert wenn Doktor Gruber sich in seinem Oldtimer-Benz auf den Weg macht, um einem Patienten das Leben zu retten. Das Sorgenkind: der 14-jährige John Luckau. Um seiner Leidenschaft, dem Klettern, trotz seiner ADHS-Erkrankung weiterhin nachgehen zu können, greift er zu lebensbedrohlichen Mitteln!

+++ Hans Sigl: Nach Ausstrahlung von „Der Bergdoktor“ erreicht ihn die klare Botschaft +++

Bereits vor der Ausstrahlung macht sich eine unschöne Vermutung breit: Stirbt John den Serientod? Die Serienfans können aufatmen: John lebt! Aber mal zurück zum Anfang: John lebt bei Pflegeeltern, da seine Mutter nicht in der Lage war sich um ihn zu kümmern. Seine Pflegeeltern waren selber nicht in der Lage eigene Kinder zu bekommen. Er ist Mitglied einer Klettergruppe seines Pflegevaters Benno Fischer. Um dort zu glänzen und gleichzeitig sein ADHS in Schach zu halten, greift er regelmäßig zum Medikament Domethyl.

„Bergdoktor“-Zuschauerin ahnt Böses

Als seine Pflegemutter ihm den dazu Zugang verwehrt, rastet John regelrecht aus. Auf Vorwürfe seiner Pflegemutter hin platzt ihm die Hutschnur: „Mach doch deine eigenen Kinder. Ach so das kannst du ja nicht!“ Er fängt sich eine heftige Ohrfeige. Als er sich auch bei seiner leiblichen Mutter nicht willkommen fühlt, flüchtet er zum Berg. Entgegen ärztlichen Rat klettert er ungesichert hinauf. Er kommt zwar heile oben an, landet anschließend aber sofort im Krankenhaus. Nach einer OP am Ohr konnte der Infektionsherd entfernt und sein Leben gerettet werden. Ein Hoch auf Doktor Gruber!

Eine Zuschauerin auf Instagram hat nun eine böse Vorahnung. Sie schreibt: „Mir graut’s schon heute davor, was sein wird, solltet Ihr die Serie mal nicht mehr weiter drehen. Ich hoffe, dass ich das nicht erleben muss!“ Bis dahin freuen sich die Fans aber erstmal über die aktuellen Folgen:

„Sehr empfehlenswert! Wieder eine besonders gelungene und bewegende Folge. Die ganze Staffel gefällt mir bisher richtig gut.“

„Das war wieder eine schöne Folge! Wie immer.“

„Der Junge hat gut gespielt!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Der Bergdoktor“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Folgen gibt es aber auch in der ZDF-Mediathek im Stream.