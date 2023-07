Wer sich für Mittelalter-Spiele, Cosplay oder das Sonnensystem interessiert, ist bei „Beauty and the Nerd“ an der richtigen Adresse. Immerhin sollen hier die „Nerds“ endlich mal raus aus ihrer Komfortzone rauskommen, auf ausgewählte Schönheiten treffen und sich in ihre Welt einfühlen.

Doch das klingt einfacher, als es ist. Denn zwischen dem ProSieben-Kandidaten und gelernten Kfz-Mechaniker Marco und der Influencerin Walentina Doronina liegen Welten. Dass ihr Job durchaus anstrengend sein kann, wollte sie ihm im Einzelgespräch jetzt nochmal klarmachen. Von den „Beauty and the Nerd“-Zuschauerinnen und Zuschauern gibt’s dafür allerdings nur fassungslose Kommentare.

„Beauty and the Nerd“-Star erklärt Influencer-Job

Walentina erklärt: „Viele denken immer, Werbung machen ist so in einer Sekunde gemacht. Aber es ist nicht so. Du musst Untertexte einfügen, du musst den Link einfügen, du musst deine Beschreibung für den Link einfügen. Dann musst du die Firma verlinken. Dann gibst du vielleicht noch einen Sticker ein.“

Ganz abkaufen, dass ihre Tätigkeit als Content-Creatorin strapaziös sein soll, können ihr die Zuschauenden das nicht. Eher im Gegenteil. Als der Ausschnitt der Show auf dem Instagram-Kanal von ProSieben erscheint, hagelt es spöttische Kommentare.

Walentina Doronina tritt 2023 als eine der Beautys bei „Beauty and the Nerd“ an. Foto: Prosieben/ Benjamin Kis

Walentina Doronina von Zuschauenden verhöhnt

Hier eine Auswahl der Nachrichten, die sich auf Walentinas Ausführungen beziehen:

„Puh, da habe ich ja Glück gehabt, dass ich Fachkraft der Pflege geworden bin. Also ihr Beruf, nä! Zu anstrengend.“

„Das ist doch nicht ihr Ernst …“

„Nicht, dass sie noch ein Burnout kriegt.“

„Schwerer als neun Stunden auf dem Bau arbeiten.“

Und was sagt Walentina zu dem Video, das ProSieben selbst mit dem Kommentar ‚Das Leben als Influencerin ist wirklich anstrengend‘ versehen hat? Sie ist anscheinend ganz begeistert davon und schreibt: „Ich lieb’s“.

