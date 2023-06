Es geht wieder los: Beauty begegnet Nerd. Und damit treffen in der neuen Staffel des ProSieben-Formats „Beauty and the Nerd“ zwei Welten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Doch für ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro nehmen die Kandidaten es wohl in Kauf, auf Zypern ihr passendes Match zu finden, gemeinsam Challenges zu bestreiten und am Ende ein Umstyling zu gewinnen – inklusiv der Kohle.

Der Weg dahin ist jedoch mühsam, wie bereits erste Ausschnitte aus der Premierenfolge der vierten Staffel zeigen. Und zwei Beautys sehen dabei aber gar nicht gut aus.

„Beauty and the Nerd“: ProSieben-Zuschauer geschockt

Die Rede ist von Brenda und Selina. Die 18-jährige Kölnerin und die 21-jährige Blondine hätten in der Schule in Erdkunde wohl besser aufpassen sollen. Zumindest wird sich das Nerd-Kandidat David denken, als er mit den beiden Ladys ins Gespräch kommt.

Es geht um den Mount Everest – den höchsten Berg der Erde. Plötzlich fragt Kosmetikerin Selina den TV-Nerd: „Mount Everest, ist der nicht in Amerika?“ Wohlwissend, dass der Berg sich im Himalaya in Nepal befindet, antwortet David: „Nein, der ist in Nepal. Das ist in Asien.“

Das können Selina und Brenda nicht so richtig glauben. Erstere fragt deshalb noch mal bei dem Erdkunde-Ass nach:

Selina: „Echt? Und Nepal ist in Asien?“

Brenda: „Ja. In welchem Land aber?“

Nach Brendas Frage ist David zunächst verdutzt, antwortet dann schlichtweg noch einmal: „Nepal.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das hat die jetzt nicht wirklich gefragt oder?“

Im Netz bleibt die Konversation der ProSieben-Kandidaten nicht unbemerkt. Dort lauten eine Instagram-Kommentare:

„Seine Reaktion, er dachte sich bestimmt auch „das hat die jetzt nicht wirklich gefragt oder?“

„So lustig einfach“

„Ein Traum“

„Da trennt sich die Spreu vom Weizen“

Bei diesen witzigen Ausschnitten bleibt es in der Premierenfolge aber sicher nicht.

Mehr News:

Wenn du mehr von „Beauty and the Nerd“ sehen willst, dann kannst du das am Donnerstagabend um 20.15 Uhr bei ProSieben.