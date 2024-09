Beatrice Egli: Erste Infos zu ihrer Show! Fans haben Grund zur Freude

Sie gehört zu den ganz Großen der Schlagerwelt: Beatrice Egli dürfte hierzulande wohl jedem bekannt sein. Aktuell sieht man die Sängerin in der Jury der RTL-Sendung DSDS. Dort fing ihre Karriere übrigens vor gut elf Jahren an.

Doch das soll nicht das einzige TV-Format bleiben, in dem sie die Fans sehen dieses Jahr sehen können. Wie Beatrice Egli nun selbst bekannt gibt, moderiert sie schon bald wieder ihre gleichnamige SWR-Sendung!

Beatrice Egli bald wieder mit eigener Sendung im TV

Darauf haben die Fans der Schweizerin sehnlichst gewartet. Endlich moderiert die 36-Jährige wieder ihre „Beatrice Egli Show“! Dazu lädt sie wieder zahlreiche Schlager-Kollegen ein, um gemeinsam mit dem Publikum zu feiern. Auf Instagram macht sie die frohe Botschaft nun offiziell.

„Lasst euch verzaubern von großartigen Stimmen und einzigartigen Menschen. Ich freue mich, auch in der neuen Ausgabe der Beatrice Egli Show wieder so tollen Künstlerinnen und Künstlern meine Bühne schenken zu dürfen. Seid auch ihr mit dabei und lasst uns gemeinsam einen Abend unter Freunden verbringen“, heißt es in der Ankündigung. Die Gästeliste kann sich dabei schonmal sehen lassen.

SIE sind bei der „Beatrice Egli Show“ am Start

Die Zuschauer der „Beatrice Egli Show“ können sich auf hochkarätige Gäste freuen. Neben Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle, Bernhard Brink, der Schweizer Popsänger Baschi wird auch das „Tarzan – Das Musical“ mit Alexander Klaws da sein. Außerdem wird Peter Maffay gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer da sein.

Die Fans sind schon voller Vorfreude. „Das wird so ein toller Abend werden. Kann’s kaum erwarten und freue mich so sehr“, schreibt eine Instagram-Nutzerin beispielsweise. „Wunderbar! Freue mich auf deine Show“, stimmt die Nächste mit ein. Bei so viel positiver Resonanz kann es ja nur ein toller Abend für die Schlagersängerin werden.

Die „Beatrice Egli Show“ läuft am 31. Oktober 2024 ab 20.15 Uhr im SWR und MDR. Anschließend gibt es die Sendung auch in der Mediathek zu sehen.