Beatrice Egli bei DSDS: Bittere Abreibung – „Lasse mich nicht verarschen“

Die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ oder auch „DSDS“ brachte in diesem Jahr gleich zwei Überraschungen hervor. Zum einen ersetzte Rapperin Loredana ihre Kollegin Leony in der Jury, zum anderen übernahm Schlager-Sängerin Beatrice Egli Rapstar Katja Krasavice.

Ein Tausch, der nur eines bedeuten konnte: Nachdem im vergangenen Jahr quasi Dauerzoff zwischen Katja Krasavice und „DSDS“-Urgestein Dieter Bohlen herrschte, soll Beatrice Egli mit ihrer freundlichen Art etwas mehr Harmonie in die Runde bringen. Das jedoch scheint Rapperin Loredana, ihrerseits die Freundin von BVB-Star Karim Adeyemi, dezent zu nerven. In der aktuellen Folge der RTL-Castingshow jedenfalls kam es beinahe zum Eklat und einer nicht ganz so dezenten Abreibung für die Schlagersängerin aus der Schweiz. Doch was war geschehen?

„DSDS“-Abreibung für Beatrice Egli

Das Drama begann mit dem Auftritt des eher minder musikalisch talentierten „DSDS“-Wiederholungstäters Tarkan Simek. Der hatte zunächst eine ganz eigene Version von Lady Gagas „Pokerface“ verhunzt, und dann auch noch Bohlens Hit „Midnight Lady“ ad absurdum geführt. Eigentlich ein klares, vierfaches „Nein“. Doch nachdem Tarek versprochen hatte, dass er nie wiederkommen würde, wenn er nur einmal eine Runde weiterkommen dürfte, gerieten Dieter Bohlen und Pietro Lombardi ins Grübeln, gaben ihm jeweils ein „Ja“. Ein No-Go für Loredana.

„Von mir gibt es ein absolutes, wirklich geisteskrankes ‚Nein’“, so die Rapperin. Es kam nun also auf Beatrice Egli an, und die begann wieder einmal mit ihrer zuckersüßen Art. „Ich finde, es braucht verrückte Leute …“, so die 36-Jährige. Eine Aussage, die Loredana zu verleitete, die Flucht zu ergreifen. „Ich gehe, ich mache nicht mehr mit (…) Ich lass mich doch hier nicht verarschen“, kündigte die, in schwarz und gelb gekleidete Sängerin nur knapp an, verließ dann wirklich das Jury-Pult.

Ob die Abreibung bei Beatrice Wirkung gezeigt hat? Die folgenden Worte von Beatrice Egli jedenfalls klangen nicht mehr so freundlich. Empfahl sie Tarek doch, in die „Mini Playback Show“ zu gehen, da würde er zumindest nicht singen. Und so gab es auch von Beatrice ein „Nein“. Da Tarek jedoch auf Loredana als Joker gesetzt hatte, flog er raus.

Die jedoch hatte das gar nicht so mitbekommen. Als ihr mitgeteilt wurde, dass Beatrice auch ein „Nein“ gegeben hatte, brach es aus ihr heraus: „Ey Beatrice, Diggah, du fängst immer so nett an, und am Ende gibst du ein ‚Nein‘, ich verstehe das nicht. Wie geht das denn?“ Eine durchaus nachvollziehbare Frage.