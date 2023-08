Beatrice Egli kann ihr Glück kaum fassen: „Ich freue mich wahnsinnig“

Sie ist aus der Welt des Schlagers nicht mehr wegzudenken: Beatrice Egli. Die Schweizer Sängerin gewann im Jahr 2013 die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ und ließ mit ihrem Siegersong „Mein Herz“ wohl jedes Schlagerherz höher schlagen. Es folgten unzählige Fernsehauftritte, Live-Performances und Musikveröffentlichungen. Zuletzt stand Egli gemeinsam mit ihrem Kollegen Florian Silbereisen auf den großen Bühnen.

Doch Beatrice Egli scheint sich auch vor neuen Herausforderungen nicht zu scheuen. Am 15. April diesen Jahres feierte sie die Premiere ihres eigenen Prime-Time-Formates namens: „Die Beatrice Egli Show“. Ausgestrahlt wurde die Show der 34-Jährigen auf ARD, geladen waren hochkarätige Gäste wie Roland Kaiser, Petter Maffay und Mireille Mathieu. Begeistert waren nicht nur die Fans der Sängerin, die sich im Anschluss an die Show auf Instagram zu Wort meldete und schrieb: „Ich bin sehr beseelt und einfach nur dankbar!“ Der neuste Instagram-Beitrag des Schlagerstars wird wohl dem ein oder anderen Fan der Sängerin das Wochenende versüßen.

Beatrice Egli: Emotionale Worte an ihre Fans

Diese Neuigkeiten freuen nicht nur Egli selbst: „Die Beatrice Egli Show“ wird fortgesetzt und weiterhin im Ersten ausgestrahlt. Diese gute Nachricht verkündet die Sängerin ihren 506.000 Followern auf Instagram und kann ihr Glück selbst kaum fassen. Egli richtet in ihrem neuen Beitrag emotionale Worte an ihre Fans und schreibt: „Mir fehlen einfach die Worte und ich könnte schon wieder heulen. Vor Freude und vor Glück! Ich bin so dankbar!“ Sie sehe diese Möglichkeit als Bestätigung und zugleich Auftrag für die Unterhaltung an einem Samstagabend an. Trotz Neuerungen möchte die Sängerin ihren Grundsätzen treu bleiben und verkündet: „Das Konzept, eine familiäre und emotionale Unterhaltungsshow mit hochkarätigen Künstler und Gästen für die Zuschauer zu machen, werden wir dabei weiter verfolgen.“ Dieser Ansatz scheint ihr in der ersten Ausgabe ihrer Show bereits vollends gelungen zu sein.

Beatrice Egli: Emotionale Reaktionen der Fans

Auch die Fans des Schlagerstars können ihre Vorfreude kaum zurückhalten. Hunderte freudige Kommentare finden sich unter der Ankündigung der Sängerin. „Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich für dich. Du hast es verdient“, schreibt eine Followerin. Ein weiterer Fan hat direkt einen Verbesserungsvorschlag: „Glückwunsch! Eigentlich könnten sie die Show nach zwei Ausgaben im Ersten gleich für immer dort bleiben lassen.“ Ob dieser Idee nachgekommen wird, wird sich noch zeigen.

Beatrice Egli scheint bereits mit den Vorbereitungen für die Show begonnen zu haben und freut sich darauf an den Erfolg der ersten Ausgabe anzuknüpfen. Ihre Aufregung kann sie kaum zurückhalten und schreibt abschließend: „Einfach der Wahnsinn!“ Wer sich die Ausstrahlungstermine direkt in den Kalender eintragen möchte, sollte nun genau aufpassen. Ausgestrahlt wird „Die Beatrice Egli Show“ am 11. November 2023 um 20:15 Uhr im Ersten und am 2. Dezember 2023 um 20:15 Uhr im SRF 1. Schlager-Fans werden von dieser emotionalen und lebensfrohen Show sicher nicht enttäuscht werden!