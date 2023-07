Ihre Fans hatten es sich so sehnlich gewünscht: Nun ist es passiert, allerdings anders als es sich wohl die meisten erhofft hatten. Beatrice Egli ist im Playboy. Allerdings nicht nackt.

Die Schweizerin, die 2013 die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewann, sprach mit dem berühmtesten Männermagazin der Welt und fordert mehr weiblichen Zusammenhalt statt Wettbewerb in der Unterhaltungsindustrie und in der Gesellschaft.

Beatrice Egli spricht im Playboy über Selbstzweifel

Doch nicht nur das. Die Schlagersängerin sprach auch offen über Selbstzweifel. „Ich glaube, Selbstzweifel sind ein ständiger Begleiter. Und sie sind auch wichtig, denn Zweifel bringen uns dazu, uns immer wieder zu hinterfragen. Ungesund werden sie, wenn sie zerstörerisch sind. Die Kunst liegt darin, das zu unterscheiden. Das klappt in meinen Dreißigern jetzt gut. Gerade in meinen Zwanzigern habe ich aber viel gehadert, da kann einem das Spiegelbild schon ganz schön komische Bilder vorführen“, so Beatrice Egli in der deutschen Ausgabe des Playboy.

Und auch über das Männermagazin an sich und Frauen, die sich für den Playboy ausziehen, ließ Beatrice Egli einige Worte fallen. „Das kann man mögen oder nicht – aber ich habe großen Respekt für jede, die sich dazu entschließt. Wenn eine Frau sich zeigen möchte, dann soll sie das doch bitte machen. Das sagt nichts aus über ihren Erfolg. Es zeigt viel eher, dass sie zu ihrem Körper steht. Wenn sie den zeigen will, darf sie das. Dafür stehen wir Frauen doch, dass wir für uns selbst entscheiden. Und das schon seit Jahrzehnten. Das ist das Schöne am Playboy: zu sehen, dass es immer eine eigene Entscheidung war“, sagt Beatrice Egli in der deutschen Ausgabe des Playboy. Die August-Ausgabe des Herrenmagazins erscheint am 13. Juli 2023.

