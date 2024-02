Beatrice Egli: Panne vor laufender Kamera! Plötzlich lässt sie tief blicken

Schlagersängerin Beatrice Egli zeigt sich ihren Fans gegenüber meist gut gelaunt und top vorbereitet. Egal ob auf Instagram, bei TV-Shows oder Konzerten – Beatrice Egli scheint stets alles im Griff zu haben und so abzuliefern, wie es ihre Anhänger von ihr erwarten.

Auf TikTok gab es nun aber vor laufender Kamera eine andere Seite der DSDS-Gewinnerin von 2013 zu sehen. In dem Clip läuft alles aus dem Ruder, schließlich geschieht Beatrice Egli sogar noch ein Fauxpas, der so manchem die Schamesröte ins Gesicht treiben würde.

Beatrice Egli verliert die Kontrolle

Im TikTok-Video, das Beatrice Egli auf ihrem Kanal hochlud, herrscht totales Chaos. Die 34-Jährige wollte laut eigener Aussage nur einen Clip für die Social-Media-Plattform drehen, doch das stellt sich als schwieriger heraus, als erwartet. „Ich wollte doch einfach nur ein TikTok drehen. Jetzt ist die Hose kaputt und überall ist Lipgloss“, so der Kommentar unter dem Beitrag. Aber was war überhaupt passiert?

Im Video sieht man die Schweizerin lachend auf dem Boden sitzen, sie trägt einen blauen Pullover und eine schwarze Lederhose, hält Puder und Lipgloss in der Hand. „Ich wollte einfach ein TikTok drehen“, lacht sie in die Kamera, hält dabei den rosaroten Gloss so unglücklich, dass er komplett auf ihre Hose tropft. Die ist nach kurzer Zeit voller rosaroter Sprenkel – als Beatrice Egli das bemerkt, reagiert sie sofort und macht den Lipgloss zu. Da kommt es jedoch schon zur nächsten Katastrophe.

Beatrice Egli: „Was ist hier los?“

Denn während die Sängerin von einem Lachanfall geschüttelt wird und sich noch fragt: „Was ist hier los?“, reißt ihr auch noch die enge Lederhose. „Ich hab’s echt drauf, guck mal, die Hose ist gerissen“, stellt sie dann auch direkt fest.

Tatsächlich sieht man in der Innenseite des rechten Oberschenkels nackte Haut durchblitzen. Die Fans von Beatrice Egli können über diesen Pannen-Dreh aber genauso lachen wie die Sängerin selbst. „Das nenn‘ ich mal vollen Einsatz. Danke für die Lachtränen, bitte mehr davon“, kommentiert etwa eine Anhängerin.