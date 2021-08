Beatrice Egli: Emotionaler Moment für die Sängerin – „Bin unendlich glücklich“

Beatrice Egli hat allen Grund zur Freude. Die Sängerin strahlt ohnehin schon immer über beide Ohren. Doch am Freitag hat Beatrice Egli besonders gute Laune, denn sie kann eine großartige Neuigkeit ankündigen.

Auch die Fans von Beatrice Egli sind völlig außer Rand und Band.

Beatrice Egli völlig aufgeregt: „Da ist es“

„Nur noch einmal schlafen, bis endlich mein neues Album rauskommt“, schrieb Sängerin Beatrice Egli noch am Donnerstagabend auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf welchem sie ihr neues CD-Cover stolz in die Kamera hält.

Am Freitag ist es dann endlich soweit: Das Album „Alles was du brauchst“ kann ab sofort gekauft und gestreamt werden, was das Zeug hält. Beatrice Egli hält ihre Freude auf Instagram nicht zurück.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

„Yeeeaaaah - da ist es! Mein neues Album „Alles was du brauchst“ ist da. Ich bin unendlich glücklich, dass wir es nun endlich in den Händen halten können“, schreibt der Schlagerstar in einem Instagram-Beitrag und postet dazu einen Ausschnitt ihres neuen Musikvideos.

Auch ihre Fans freuen sich riesig über die Ankündigung.

Beatrice Egli: Dicke Überraschung für die Fans – „Ich liebe das Album“

Die Veröffentlichung des neuen Albums ist zwar noch keine 24 Stunden her, aber Fans scheinen die Playlist schon jetzt rauf und runter gehört zu haben.

„Ich liebe das Album! ‚Kein Wenn und Aber‘, ‚Samstagnacht‘, ‚Matterhorn‘ und ‚Jedes Mal‘ sind jetzt schon meine Lieblingslieder“, schreibt ein Follower von Beatrice Egli auf Instagram.

„Ich werde es non-stop streamen“, kündigt ein weiterer Follower an.

Das klingt doch mal guten Voraussetzungen für einen neuen Nummer-Eins-Schlager-Hit. (mkx)