Beatrice Egli: Bedrückende Bilder der Sängerin – „Sehr traurig“

Beatrice Egli geht es gerade wie so vielen Menschen derzeit. Die Corona-Pandemie hat müde gemacht. Sie macht Sorgen. Sie raubt auch mancherorts Hoffnung.

Das scheint auch bei der sonst stets gut gelaunten Sängerin nicht anders zu sein. So teilte Beatrice Egli zwei Fotos auf ihrem Instagram-Account. Sie zeigen die Sängerin im Flugzeug. Mit traurigen Augen schaut Beatrice Egli in die Kamera.

Beatrice Egli teilt bedrückende Bilder bei Instagram

„Ich bin gerade ins Flugzeug gestiegen und heute hat mich der leere Flughafen sehr traurig gemacht. In diesen Momenten vermisse ich den Puls des Lebens, das Gewusel und das Miteinander sehr“, schreibt die 32-Jährige.

Sängerin Beatrice Egli. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Ein Gefühl, dass nicht nur Beatrice Egli in sich trägt. In den Kommentaren finden sich schnell Menschen, die genauso denken. „Ich versuche jeden Tag positiv zu denken, dass wir uns ganz, ganz bald wieder sehen, aber immer funktioniert das einfach nicht! Ich leide durch Corona an Depressionen, die schon etwas besser geworden sind“, schreibt beispielsweise ein Fan der Schweizerin.

---------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

---------------------------

Beatrice Egli: Fan macht Mut – „Ihr seid alle stark und haltet durch“

Und eine andere Followerin ergänzt: „Mir geht es, wenn mir solche Gedanken in den Kopf schießen, ganz genau so. Dann vermisse ich das Leben, was wir alle führen konnten, ohne die, wie ich finde, lästigen Masken und ohne die Abstandsregeln. Ich vermisse es, Leute, die mir am Herzen liegen, zu drücken und zu umarmen.“

Doch es gibt auch Hoffnung. So motiviert eine Anhängerin von Beatrice Egli die Corona-Geplagten: „An alle Menschen da draußen: Ich weiß, dass es schwer ist, aber wir werden uns bald in die Arme nehmen können und gemeinsam sein! Ihr seid alle stark und haltet durch, ich weiß das!“

----------------------------------------

Doch Beatrice Egli kann auch anders. Zuletzt zeigte sie ihren Fans DIESES Bild. Und löste einen Sturm der Begeisterung aus.