Beatrice Egli: Sexy Auftritt in Wow-Kleid – „Feuer und Flamme bei diesem Anblick“

Ein Glück für die Fans von Beatrice Egli, dass die ehemalige DSDS-Siegerin sich regelmäßig bei Instagram meldet. So müssen die Anhänger der 33-Jährigen zwar aktuell auf Live-Auftritte von Beatrice Egli verzichten, können sie aber immerhin beinahe täglich bei Instagram bewundern.

Beatrice Egli zeigt in einem edlen Abendkleid viel Haut – die Fans sind begeistert. (Archivfoto) Foto: imago images/Fotostand

Jetzt hat sich die Schweizerin mal wieder einmal besonders viel Mühe gemacht, ein schönes Foto von ihr zu veröffentlichen. In einem edlen Kleid zeigt sie viel Haut – und Fans sind beinahe sprachlos.

Beatrice Egli: Wow-Auftritt in sexy Abendkleid

„Ich hätte Lust, mich mal wieder so richtig rauszuputzen – raus der bequemen Alltagskleidung, rein in einen besonderen Abendlook“, schreibt Beatrice Egli am Dienstag zu ihrem neusten Instagram-Foto.

Und wie rausputzen bei ihr geht, zeigt die „Bunt“-Interpretin dabei gleich mit: In einem tiefblauen Federkleid mit opulentem Gürtel und goldenen High Heels zeigt sie sich extrem edel – und sexy!

Denn ein hoher Beinschlitz zieht auf dem Foto wohl alle Fanblicke auf sich.

Dazu fragt Beatrice Egli noch in die Runde, wer dabei wäre, sich mal wieder so richtig aufzuhübschen – und die Antworten lassen bei dem tollen Vorbild nicht lange auf sich warten. Fans kommentieren:

„Ich wäre auf jeden Fall dabei. Wow, dieses Bild ist atemberaubend schön.“

„Wunderschön! Ich würde dich sofort begleiten.“

„Wow, du siehst so richtig toll aus.“

„Feuer und Flamme bei diesem Anblick“

„Sie kann ihre Beine zeigen“

„Ui, was für eine heiße Braut“

„Beatrice, du siehst umwerfend aus. Das Kleid steht dir so gut und die Farbe passt genau zu dir. Einfach wunderschön“

Kein Wunder, dass sich Beatrice Egli bei diesen Worten so richtig darauf freut, ihre Fans bald wiedersehen zu können.

In ihrer Story betont sie: „Ich freue mich so sehr auf den Moment, wenn ich mich wieder in Schale schmeißen und auf die Bühne gehen darf. Ich sehne mich nach euch!“