Beatrice Egli ganz sexy im hautengen Top – Reaktionen der Fans sind eindeutig

Schlagersängerin Beatrice Egli gewährt ihren Fans via Instagram gerne Einblicke in ihren Alltag – und zeigt dabei gleichzeitig, wie vielfältig sie ist. Ob sportlich, sexy oder lustig, ihre Fotos sprühen nur so vor Lebensfreude.

Doch Beatrice Egli kann auch sexy, wie sie auf einer neuen Aufnahme zeigt. In klassischer Anzughose und Sneakern, dafür aber mit einem hautengen Top, zeigt sich Beatrice Egli auf dem Bild. Dazu stellt sie ihren Fans eine Frage. Ihre Reaktionen darauf sind eindeutig.

Beatrice Egli stellt Fans eine Frage

Der bunte Anzug und das strahlende Lächeln stehen Beatrice Egli gut.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstler

Zu dem Foto schreibt die Schlagersängerin: „Warten. Worauf? Das weiß ich auch nicht so genau. Auf neue Zeiten. Auf alte Zeiten. Auf was Neues. Auf was Schönes. Auf euch. Worauf wartet ihr?“

Also worauf warten die Fans von Beatrice Egli? Na klar – vor allem darauf, die Schlagersängerin endlich mal wieder live zu sehen!

In den Kommentaren zeigen sie eindeutig, was ihnen in der Pandemie besonders fehlt. Die häufigste Antwort der Follower lautet: „Auf dich!“

„Ich warte auf dich, deine Lieder, deine Band, deine Umarmungen, wenn wir uns wieder auf Konzerten treffen, wenn wir gemeinsam feiern können…. Ich könnte noch so viel Sachen aufzählen, aber am meisten vermiss ich dich und deine Konzerte! WIR VERMISSEN DICH!“

„Auf das die Normalität Eintritt und wir wieder auf deine Konzerte gehen können.“

„Dich endlich wieder bei einem Konzert zu sehen. Lachen, Singen, Tanzen und dich drücken. Ich glaube fest daran, dass diese Zeiten wieder kommen werden. Bis dahin halten wir es noch aus... & Vorallem halten wir zusammen.“

„Was für eine Frage: "Warten auf Godot" oder auf den "Besuch der alten Dame". Nein, ernsthaft... Definitiv auf eine Zeit wieder mit Theater/Musicals, Konzerten, Veranstaltungen, etc. Die meisten warten wohl auf das Gleiche, eine normale Zeit.“

Auch Beatrice Egli dürfte ihre Live-Auftritte und Konzerte vermissen. Zuletzt zeigte sich Beatrice Egli eher emotional auf ihrem Instagram-Account. Wovon sie erst kürzlich Abschied nehmen musste, erfährst du >>>hier.

Beatrice Egli: DIESEN Plan hat sie dieses Jahr

Trotz der Pandemie legt Beatrice Egli alles andere als die Füße hoch. Sie hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und will in diesem Jahr das Matterhorn, einen der höchsten Berge der Alpen, besteigen.

Beatrice Egli hat sich sexy auf Instagram gezeigt. (Archivfoto) Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

