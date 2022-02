Beatrice Egli wendet sich mit großem Problem an die Fans – „Einfach keinen Spaß“

Eigentlich ist Beatrice Egli für ihre aufgeweckte und fröhliche Art bekannt. So kennen und lieben sie die Fans. Die Sängerin scheint in jeder Lebenslage ein Lächeln auf den Lippen zu haben.

Kaum zu glauben, aber: Auch eine Beatrice Egli hat so ihre Probleme und Dinge, an denen sie keinen Spaß hat. Und eine ihrer unliebsamen Aufgaben teilte sie ihren Followern auf Instagram mit.

Beatrice Egli teilt Problem mit ihren Fans

„Aufschieberitis – wer kennt es genauso gut wie ich? Manchmal stecke ich richtig in der Prokrastination fest. Ich müsste so viele Dinge erledigen, doch ich schiebe sie immer weiter vor mir her. Meistens sind das Aufgaben, die einfach keinen Spaß machen“ schreibt sie in einem Beitrag.

Papierkram beispielsweise mache ihr überhaupt keinen Spaß. „Kennt ihr das? Dann fallen einem auf einmal sooo viele kleine Sachen ein, die man stattdessen machen könnte. Aber wisst ihr was? Wenn man sich gemeinsam motiviert, diese Dinge zu tun, fühlt man sich danach gleich viel freier.“

Beatrice Egli schiebt auch gerne mal Dinge auf

Dabei rät sie ihren Fans: Man müsse gar nicht alles auf einen Schlag erledigen. Schon eine Stunde am Tag würde ausreichen, um sich danach besser zu fühlen. „Also: Lasst es uns gemeinsam anpacken“, motiviert sie ihre Anhänger. Dann fragt sie ihre Fans noch nach Tipps.

Das ist Beatrice Egli:

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow DSDS – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Ist eng mit Schlagersänger Florian Silbereisen befreundet, mit dem ihr immer wieder eine Beziehung nachgesagt wird. Dabei handelt es sich jedoch um reine Spekulation

Sie musste mehrere Auftritte absagen, nachdem sie sich im November das zweite Mal mit dem Corona-Virus infizierte

Und davon finden sich in der Kommentarspalte einige. „Mach dir einen strukturierten Plan, notier dir am besten, was du erledigen möchtest und arbeite eine Sache nach der anderen in Ruhe ab, dann kommt es auch zu keinem Durcheinander“, rät ein Fan.

Beatrice Egli fragt ihre Anhänger nach Tipps

Ein weiterer Anhänger hat diesen Tipp auf Lager: „Jeden Tag eine Aufgabe (und sei sie noch so klein) angehen. So ergeben Mini-Erfolgserlebnisse bald eine Routine! Und sich die Faulheit auch mal bewusst gönnen.“

Na, das klingt doch schonmal nach guten Tipps. Ob Beatrice Egli so demnächst ihre unliebsamen Aufgaben besser gelöst bekommt?

