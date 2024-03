Beatrice Egli: DSDS-Star verrät – „Da geht einiges schief“

„Adrenalin, Emotionen und Überraschungen“ – das alles verspricht Schlagersängerin Beatrice Egli in ihrem Podcast „Egli Extrem“.

Für ihre neuen Folgen lädt die 35-Jährige gleich in der ersten Episode eine echte Musikerkollegin ein. In ihrem Podcast offenbart sie Beatrice, dass nicht immer alles so glatt im Leben läuft, wie es bei ihr scheint.

„DSDS“-Kollegin als Gast im Podcast

Zum Start ihres neuen Albums „Balance“ läutet Schlagerstar Beatrice Egli die Rückkehr ihres Podcasts „Egli Extrem“ ein. Dabei ist jede Episode einem ihrer neuen Songs gewidmet.

Als Eröffnungsgast begrüßt sie eine Kollegin aus der Musikbranche: Sarah Engels. Und die beiden teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Musik, sondern auch ihre Anfänge. Denn die Künstlerinnen wurden beide durch die Castingshow „DSDS“ bekannt und konnten diese als Karrieresprungbrett nutzen.

Verliert Sarah Engels die Balance?

Ganz unter dem Motto ihres Albums „Balance“ spricht Beatrice Sarah auf ihren Spagat zwischen Familienleben und Karriere der 31-Jährigen an: „Du bist wirklich immer präsent, hast eine erfolgreiche Karriere und bist zweifache Mama“, startet der Schlagerstar seine Lobrede.

„Ich hab manchmal das Gefühl, du bist eine Supermama, so typisch Social Media. Ihr bekommt alles unter ein Dach, wie schaffst du das?“, will Beatrice von ihrer Musikerkollegin wissen.

Dass alles so einfach scheint, muss Sarah direkt verneinen. Denn sie stellt sofort klar: „Auf Instagram wirkt natürlich immer alles sehr perfekt und es ist zum Teil eine Scheinwelt.“ Dennoch versuche die Sängerin auch Wert daraufzulegen, „die Schattenseiten zu zeigen.“

Sarah Engels: „Da geht einiges schief“

Doch das dabei nicht immer alles so läuft, wie es sich die Zweifachmama vorstellt, lässt sie die Zuhörer offen und ehrlich wissen: „Da geht auch mal einiges schief“, stellt sie im Podcast klar.

„Gerade, als ich zum zweiten Mal Mama geworden bin, merke ich, dass auch ich so Tage habe, an denen ich komplett an mir zweifle.“ In herausfordernden Zeiten erfährt Sarah jedoch tatkräftige Unterstützung von ihrer Familie, insbesondere von ihrem Ehemann und ihrer Mutter, wie sie Beatrice im Podcast verrät. Durch diesen Rückhalt könne sie danach umso positiver auf den Alltag schauen.

Mit ihrer authentischen und offenen Art im Podcast gewinnt Sarah Engels die Herzen der Zuhörer. Ihre ehrlichen Einblicke sind für andere Eltern sicherlich ermutigend. Denn sie verdeutlichen, dass die perfekte Balance zwischen Familie und Karriere nicht immer leicht zu erreichen ist.