Beatrice Egli veröffentlicht neues Album – Das Urteil der Fans ist eindeutig

Sie ist ein heller Stern am Schlagerhimmel und sang sich mit Ohrwürmern wie „Balance“ und „Herzgesteuert“ in die Herzen ihrer Fans. Seit ihrem Sieg der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2013 geht es für die gebürtige Schweizerin karrieretechnisch steil bergauf.

Knapp zwei Jahre mussten die Fans von Beatrice Egli auf ein neues Album warten, das dann im vergangenen Sommer veröffentlicht wurde. Nun brachte die Musikerin eine Re-Edition des Erfolgsalbums raus und muss sich dem Urteil ihrer Fans stellen.

Beatrice Egli wagt es erneut

Nach dem Erfolg ihres Albums „Alles in Balance“ setzt sich Beatrice Egli nun erneut dem Urteil ihrer Fans aus. Auf der Re-Edition des Albums sind neben den Hit-Singles der Musikerin auch sechs Akustikversionen, zwei Remixe und drei unveröffentlichte Songs zu finden. Mit einem charmanten Instagram-Reel motiviert der „DSDS„-Star seine Fans nun dazu, das neu gestaltete Album zu kaufen. Strahlend blickt die Schlagersängerin in die Kamera und bewegt sich zu den Klängen ihrer beliebten Songs. Doch wie kommt die neue Auflage des bereits veröffentlichten Albums der Musikerin bei ihren Fans an?

Beatrice Egli kann eine außergewöhnlich treue Fangemeinde vorweisen. Viele ihrer Anhänger sind der Musikerin bereits seit ihrer Zeit bei „DSDS“ treu und reisen durch ganz Deutschland, um Konzerte ihres Idols erleben zu können. Auch das neu aufgelegte Album der Sängerin wurde von ihren Fans schnurstracks unter die Lupe genommen. Unter dem Instagram-Reel der Sängerin finden sich zahlreiche Bewertungen wieder. Fans der Schlagersängerin schreiben:

„Ich LIEBE die neuen Songs!“

„Das Album läuft rauf und runter. Ich kann gar nicht oft genug sagen wie toll dieses Album ist.“

„Das Album läuft seit Freitag in Dauerschleife bei mir.“

„Dein Album finde ich mega klasse!“

„Ich finde dein Album Balance leise sehr schön und gut gelungen. Weiter so!“

„Dein neues Album ist wunderschön. Das sind alles Ohrwürmer, du singst aus deinem Herzen, und man kann dein schönstes Lächeln der Welt in deinen Lieder hören.

„Das Album ist wie immer wieder mega toll geworden!“

Ihre Fans scheint Beatrice Egli mit der Akustikversion ihres Erfolgsalbums voll und ganz abgeholt zu haben.

Auch in Zukunft können sich die Fans von Beatrice Egli sicherlich auf neue Musik freuen und ihr Idol bei dem ein oder anderen Konzert hautnah erleben.