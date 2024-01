Beatrice Egli verkündet große Neuigkeiten – „Der absolute Wahnsinn“

Sie ist bereits vor Jahren in den Schlagerolymp aufgestiegen und aus der Welt der Gute-Laune-Musik nicht mehr wegzudenken. Beatrice Egli verzaubert mit ihren Liedern Jung und Alt. Im Jahr 2013 ging Egli als Siegern aus der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ hervor, seitdem geht es für die sympathische Sängerin steil bergauf.

Mit Hits wie „Volles Risiko“, „Herzgesteuert“ und „Mein Herz“ sang sich Beatrice Egli in die Herzen ihrer Fans, in der VOX-Sendung „Sing meinen Song“ bewegte die Musikerin die Fernsehzuschauer. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 500.000 Menschen folgen, verkündet Egli nun große Neuigkeiten.

Beatrice Egli auf der Überholspur

Mit ihrer neusten Single „Du, Du, Du“ knüpft Beatrice Egli momentan an ihre vergangenen Erfolge an. Das Instagram-Profil der Sängerin verbreitet gute Laune, auf ihren Fotos strahlt Beatrice Egli meist fröhlich in die Kamera. Die großen Neuigkeiten, die die Sängerin mit einem Instagram-Post verkündet, werden nun wohl auch ihre Fans zum Strahlen bringen. Am 3. Juli 2023 erschien das neuste Album der „DSDS“-Siegerin, „Balance“ landete direkt auf Platz eins der deutschen und Schweizer Single-Charts.

An diesen Erfolg möchte Egli nun anknüpfen und verkündet freudig die Veröffentlichung einer sogenannten Re-Edition des Erfolgsalbums. Die Sängerin teilt ein Foto des Album-Covers und schreibt dazu: „Wir starten direkt mit großartigen News ins neue Jahr, denn endlich darf ich es euch verraten: ab 01.März wird es eine Re-Edition meines #1-Albums BALANCE geben! Neben den 16 Songs der Original-Version – wie den Hitsingles „Volles Risiko“, „Neuanfang“ und „Balance“ – enthält die Special-Edition sechs Akustik-Versionen, zwei Remixe und drei neue, bisher unveröffentlichte Studiosongs!“ Mit solchen tollen Neuigkeiten direkt zu Beginn des Jahres haben die Fans des Schlagerstars bestimmt nicht gerechnet. Die Re-Edition des Albums wird den Titel „Alles in Balance – Leise“ tragen.

Große Freude aufseiten der Fans

Die Feiertage sind vorbei und für die meisten Menschen hat der Berufsalltag wieder begonnen. Die Ankündigung von Beatrice Egli wird Schlagerfans die ersten Tage des neuen Jahres sicherlich direkt versüßt haben. Unter dem Instagram-Beitrag der Sängerin häufen sich freudige Kommentare. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Wow! Was für eine großartige Überraschung liebe Beatrice! Ich freue mich so sehr darauf! Ich kann es kaum erwarten, bis ich es bestellen kann“ und ein weiterer Fan bekundet: „Der absolute mega Wahnsinn, ich freue mich riesig.“ Die Fans der Sängerin scheinen die Veröffentlichung kaum abwarten zu können.

Bereits seit dem 5. Januar können Fans die Re-Edition von Beatrice Eglis Album vorbestellen.