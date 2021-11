Beatrice Egli: Traurige Nachricht an die Fans – „Oh Gott, nein!“

Beatrice Egli hat eine traurige Nachricht für ihre Fans. Wie sie am Samstagnachmittag auf Instagram bekannt gegeben hat, hat sich die Sängerin mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Infektion hat allerdings nicht nur gesundheitliche Auswirkungen auf Beatrice Egli – auch ihre Fans sind davon betroffen.

Beatrice Egli hat schlechte Nachrichten: Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert! Foto: picture alliance/dpa

Beatrice Egli meldet sich mit trauriger Nachricht bei ihren Fans

Auf Social-Media schreibt die Sängerin: „Wie so viele andere zur Zeit, wurde auch ich positiv auf das Corona-Virus gestestet.“. Das positive Testergebnis sorgt dafür, dass Beatrice Egli ihr geplantes Konzert in Gais jetzt absagen muss und das, obwohl sie sich schon so darauf gefreut hatte.

Das ist Beatrice Egli:

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

2021 bestieg sie im Rahmen einer Charity-Aktion das Matterhorn

Aber die Gesundheit geht vor und so bleibt die Sängerin vorerst zu Hause in Quarantäne. Ansonsten gehe es ihr aber gut, sie habe einen sehr milden Verlauf, erklärt Beatrice Egli ihren Fans.

Beatrice Egli muss wegen Corona-Infektion Konzert absagen

Auch wenn sie nicht auf der Bühne stehen kann, macht sie ihren Anhängern Mut und sagt: „Ich hoffe aber so sehr, dass wir uns ganz bald wiedersehen und gemeinsam feiern und lachen werden!”. Dann appelliert sie nochmal an ihre Fans und sagt: „Passt auf euch auf und bleibt gesund!!”

In den Kommentaren zeigen ihre Follower große Anteilnahme. Hier einige der Nachricht:

„Gute Besserung. Ich hoffe, dass der Verlauf so mild bleibt und du die Infektion gut überstehst!”

„Ich wünsche dir auch ganz baldige Genesung”

„Gute Besserung und schnelle Genesung”

„Werde ganz schnell wieder gesund. Bleib so wundervoll wie Du bist”

„Oh Gott, nein!”

Und auch die Jungs von Voxx Club melden sich und schreiben: „Oje! Gute Besserung”. Bei so viel Fan-Liebe kann man nur hoffen, dass Beatrice Egli bald wieder gesund ist.

