Beatrice Egli: Üble Betrugsmasche in ihrem Namen! Fan klagt an: „Ersparnisse sind weg“

DSDS-Siegerin und Schlagerstar Beatrice Egli wird von ihren Fans regelrecht verehrt.

Egal ob neue Single, Moderationsjob oder schickes Outfit, was Beatrice Egli macht, wird von ihren Anhängern gefeiert. Bei einem Fan geht die Liebe zu der Schweizerin jedoch etwas zu weit. Er wollte Beatrice Egli heiraten und fiel auf einen miesen – und teuren – Betrug rein.

Beatrice Egli: Fan zahlt 75.000 Euro für Hochzeit mit ihr

Beatrice Egli gilt als begehrter Single und ist für viele ihrer Fans sicher eine Traumfrau. Ein Mann aus der Schweiz ging jetzt sehr weit, um seinem Idol zu helfen – er wurde mit einer möglichen Hochzeit gelockt.

In „Bild“ erklärt der 60-Jährige, dass er von jemandem, der sich als Beatrice Egli ausgab, per Internet-Plattform Hangouts angeschrieben wurde. „Sie schrieb mir liebe Worte und dass sie in Not sei. Ihr Management würde sie mobben, ihr keine Gagen ausbezahlen. Würde ich ihr helfen, könnten wir uns treffen. Sogar eine Hochzeit sei möglich.“

----------------------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

2021 bestieg sie im Rahmen einer Charity-Aktion das Matterhorn

----------------------------------------

Geblendet von der Aussicht auf seine große Liebe, überwies der Mann gutgläubig Geld an eine weibliche Person in Australien: „Ich wollte Beatrice helfen.“ Rund 80 000 Franken (etwa 75.000 Euro) zahlte der Schweizer – an eine Betrügerbande.

„Meine Ersparnisse sind weg“, gibt der Beatrice-Fan zu. Und er ist offenbar nicht das einzige Opfer.

Beatrice Egli: „Ein unbekannter Mann wollte schon die Kirche für die Hochzeit reservieren“

Denn gegenüber „Bild“ bestätigte Beatrice Egli die Masche. „Mehrere Fans kamen in die Metzgerei meiner Eltern in meiner Heimatstadt Pfäffikon, erzählten meiner Mutter von meiner angeblichen Not. Sie klärte sie auf. Sogar ein Pfarrer meldete sich, weil ein unbekannter Mann schon die Kirche für die Hochzeit reservieren wollte.“

Die 33-Jährige weiß von sechs weiteren Betrugs-Fällen, in denen Geld floss, ist schockiert. „Ich weiß, dass meine Fans für mich durchs Feuer gehen würden. Doch ich hoffe, dass sie eins wissen, ihre Treue zu meiner Musik und zu mir als Person ist das Wertvollste und keiner auf Erden muss mir das jemals mit Geld beweisen“, stellt Beatrice Egli klar. (kv)