Beatrice Egli macht Mega-Ankündigung – die Fans flippen aus: „Freu mich so sehr für dich“

Im Gegensatz zu vielen ihrer Castingshow-Kollegen ist Beatrice Egli seit ihrem Sieg bei DSDS auch nach der Show noch mega-erfolgreich. Nun hat die Schlagerprinzessin eine ganz besondere Ankündigung für ihre Fans – und diese flippen aus.

Beatrice Egli ist eine absolute Strahlefrau: Stets gut gelaunt und mit einem Lächeln auf den Lippen begeistert sie ihre rund 420.000 Abonnenten auf Instagram regelmäßig mit ihrem Content. Jetzt hat die quirlige Blondine eine ganz besondere Ankündigung für ihre Fans in petto.

---------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Über einen Freund ist nichts bekannt

---------------------

Beatrice Egli hat eine besondere Ankündigung für ihre Fans

„Samstagnacht – das wird riesengroß. Denn dann gibt es die neue Ausgabe von ‚SWR Schlager – die Show‘! Los geht es um 20:15 Uhr. Ich freue mich sehr, diese Sendung voller Musik und spannender Geschichten moderieren zu dürfen. Auf welchen Gast oder Auftritt freut ihr euch am meisten?“, schreibt die 33-Jährige in ihrem Instagram-Beitrag.

Und ihre Anhänger freuen sich schon sehr auf das bevorstehende Event – und auf Beatrice Eglis Rolle als Moderatorin.

Beatrice Egli: Fans flippen bei DIESER Nachricht aus

„Ich freu mich so sehr für dich. Wünsche Dir ganz viel Erfolg damit“, „Ich freu mich sehr auf die SWR-Show am Samstagabend und ich bin so glücklich, dass du der Moderator der Show bist. Ich bin gespannt auf alle deine Gäste, aber natürlich auf deinen Gesang freue ich mich am meisten“ oder „Da freue ich mich auch schon drauf, wieder einen schönen Abend am TV mit Dir verbringen zu dürfen. Hoffentlich klappt das auch bald live wieder“, schreiben ihre Anhänger in die Kommentarspalte.

------------------

Über dieses netten Worte seitens ihrer Fans dürfte sich Beatrice Egli doch bestimmt gefreut haben.

Über dieses netten Worte seitens ihrer Fans dürfte sich Beatrice Egli doch bestimmt gefreut haben.