Beatrice Egli packt über DSDS aus! So hart war es wirklich bei der RTL-Show

Mit der Teilnahme bei DSDS wurde Schlagersängerin Beatrice Egli über Nacht zum Star. Seit 2013 ist Beatrice Egli nicht nur eine gefeierte Künstlerin, sondern auch ein beliebter Show-Gast.

Dass ihre Karriere beinahe an der Casting-Tür von „Deutschland sucht den Superstar” gescheitert wäre, erzählte sie am Dienstagabend in der ARD-Talkshow „Club 1”, bei der unter anderem auch Uli Hoeneß zu Gast war. Hier packte Beatrice Egli ganz schön aus und erzählte von den harten Anforderungen der RTL-Show.

Beatrice Egli packt in ARD-Show über DSDS aus

„Mir wurde danach gesagt, du musst andere Sachen tragen, du musst abnehmen, du musst ins Solarium und Schlager singen, das würden wir dir jetzt nicht so empfehlen”, erzählte Beatrice Egli im Gespräch mit Moderator Hannes Ringlstetter.

Beatrice Egli war zu Gast in der ARD-Show „Club 1” und packte gleich mal über ihren Karrierestart bei DSDS aus. Foto: Screenshot_ARD

Das ist Beatrice Egli:

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

2021 bestieg sie im Rahmen einer Charity-Aktion das Matterhorn

Dass Beatrice Egli mit ihrer Schlagermusik Erfolg haben würde, damit rechnete 2013 anscheinend niemand.

Beatrice Egli verrät wahre Gründe hinter DSDS-Teilnahme

Als Teil „der letzten 72 [Anm.d.Red. Kandidaten] ” entschied sich Beatrice Egli, sich nicht für die TV-Show zu verstellen. Wie sie jetzt verriet, war Erfolg nie ihr Antrieb. „Mein Ziel war, ich möchte meinen Schlager singen, den ich so liebe, der mich so glücklich macht und ich möchte mit dem natürlich die Bühnen erobern.”

Beatrice Egli, hier beim „Schlagerboom” 2021 in Dortmund, begeistert ihre Fans mit ihrer Musik. Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Ganz schön mutig von der damals 24-Jährigen. „Ich will nicht Erfolg für etwas, das ich nicht bin”, sagt Beatrice Egli heute.

Beatrice Egli – DAMIT hatte sie bei DSDS nicht gerechnet

„Dass ich das Ding gewinne, damit habe ich nie gerechnet”, verriet sie in der ARD. Am Ende war es aber anscheinend genau diese Art, die die Zuschauer begeisterte und es bis heute immer noch tut.

Regelmäßig tritt Beatrice Egli auf den großen Schlager-Bühnen auf. Ob bei Florian Silbereisens Geburtstagsshow oder im ZDF-Fernsehgarten, Sie ist längst eine der ganz Großen im Schlager-Universum.

