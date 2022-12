Beatrice Egli in ARD-Show – DAS geht ihr eindeutig zu weit „Ich bin fassungslos“

Am Dienstagabend hieß es in der ARD wieder „Wer weiß denn sowas?“. In der XXL-Ausgabe lädt Kai Pflaume sechs prominente Gäste in seine Quiz-Show ein. Mit Elton und Bernhard Hoëcker als Kapitäne spielen die Teams um 50.000 Euro für den guten Zweck. Auch Beatrice Egli ist mit von der Partie.

Gemeinsam mit Elton tritt sie im Schlager-Duell gegen Carmen Nebel an. Die weiteren Duelle des Abends: Frank Plasberg gegen Louis Klamroth und Frederick Lau gegen den Kollegen Edin Hasanovic. Und auch diesem Abend sind die Fragen wieder mal an Skurrilität nicht zu übertreffen.

Beatrice Egli in ARD-Show völlig schockiert

Bekannterweise geht es in der Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“ nicht wirklich um reines Wissen. Die Fragen sind meist so gestellt, dass man als Zuschauer und auch Kandidat überlegt, was am ehesten richtig sein könnte. Letztendlich geht es in der Sendung um den „Aha-Effekt“. Das musste Beatrice Egli jetzt auch erfahren.

In ihrem Duell gegen Carmen Nebel spielen die Frauen zwar eher die Nebenrolle in Sachen Antworten, doch sie kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Vor allem Beatrice Egli ist bei einer Antwort völlig perplex. Als sie erfährt, dass es im Vondelpark in Amsterdam erlaubt ist nach Einbruch der Dunkelheit Sex in der Öffentlichkeit zu haben, fällt sie aus allen Wolken: „Ich bin fassungslos.“

Beatrice Egli scheitert auf dem „heißen Stuhl“

Nachdem sie das Duell gegen Carmen Nebel für sich entscheiden konnte, versagt die Schweizerin auf dem sogenannten „heißen Stuhl“ auf ganzer Strecke. Dort werden den Promis eine Minute lang Fragen gestellt, wovon sie möglichst viele richtig beantworten müssen. Doch Beatrice Egli gibt gerade mal zwei richtige Antworten und verpasst somit den Einzug ins Finale. Für die Sängerin eine Gemeinheit.

Schließlich waren die Fragen nicht ganz fair gestellt. So wollte Kai Pflaume beispielsweise wissen, welche die Freistaaten in Deutschland seien. Als gebürtige Schweizerin nicht unbedingt etwas, was man auf dem Schirm hat. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin fühlt sich ungerecht behandelt: „Das mit den Bundesländern… Wir haben Kantone bei uns. Das ist gemein.“

