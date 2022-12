Beatrice Egli macht keine halben Sachen: „Heute ist Küssen angesagt“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands: Beatrice Egli. Seit ihrem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2013, bei dem sie sich mit enormem Vorsprung gegen ihre Konkurrentin Lisa Wohlgemuth durchsetzte, ist die 34-Jährige aus den Shows von Florian Silbereisen und Co. nicht mehr wegzudenken.

Doch eine Frage stellen sich die Fans wohl bei jedem Auftritt von Beatrice Egli: Wer könnte wohl einmal ihr Herz erobern? Schließlich singt die hübsche Schweizerin fast in jedem Song von der Liebe, über ihr eigenes Liebesleben macht die Sängerin jedoch ein großes Geheimnis.

Beatrice Egli lädt zum Küssen ein

Hier mal ein flirty Blick, da mal eine neckische Aussage, wie beispielsweise mit Schlagerkollege Florian Silbereisen in dessen Show, das war es dann aber auch mit Einblicken ins Eglische Liebesleben.

Auf Instagram kündigte Beatrice nun aber an, sich zumindest einer Liebes-Disziplin widmen zu wollen: Dem Küssen. „Heute ist Küssen angesagt! Denn hinter dem heutigen Türchen versteckt sich ein Mistelzweig. Und wenn es euch so geht wie mir, und ihr gerade niemanden zum Küssen habt, schenkt eurem Spiegelbild einen Kuss“, so Beatrice in ihrem Instagramposting.

Und die Fans? Denen gefallen die virtuellen Küsse der Schweizerin natürlich. „Du bist so schön. Luftkuss zurück. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag“, heißt es da beispielsweise. Und ein anderer Follower schreibt: „Nun, es ist passiert! Ich habe den Spiegel geküsst. Zwei Kunden sind aus meinem Laden gerannt. Mit dem dritten Kunden haben wir herzhaft gelacht.“

Ein Dritter schaut jedoch verwirrt auf das kurze Video, das Beatrice dazu teilte. Dort steht sie unter einem grünen Pflänzchen, das jedoch nicht zwingend an einen Mistelzweig erinnert. „Das ist ein Tannenzweig und kein Mistelzweig“, so der Hobbybotaniker.