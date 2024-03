Beatrice Egli überrascht Fans: Jetzt macht sie es offiziell!

Sängerin Beatrice Egli ist seit ihrem Sieg in der RTL-Castingshow „DSDS“ nicht mehr aus der Schlagerwelt wegzudenken. Nun möchte die Künstlerin erneut hoch hinaus und kündigt ihre neue Tour an, die noch dieses Jahr stattfindet.

Jetzt überrascht sie ihre Fans auf Social Media mit einem Detail zu ihren Konzerten!

Schlagerprinzessin erobert Deutschlands Bühnen

Im Jahr 2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ und eroberte danach die Schlagerwelt im Sturm. Mittlerweile gehört die 35-Jährige zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen in der Branche.

Nun haben ihre Fans wieder die Möglichkeit, die Sängerin hautnah live zu erleben. Denn ab April 2024 ist Beatrice mit ihrer Tour „Volles Risiko“ auf den großen Bühnen Deutschlands unterwegs. Dabei verspricht sie ihren Fans auf Instagram bereits eine „große Show!“.

Beatrice macht es offiziell

Doch ihr neues Album mit geplanten Konzerten ist nicht die einzige Überraschung, die Beatrice Egli für ihre Zuhörer bereithält. Auf ihrem Instagram-Kanal lässt sie jetzt die Bombe platzen! Denn in einer Videobotschaft verrät die 35-Jährige ihren treuen Followern, dass sie zu ihrer anstehenden Tour „Volles Risiko“ direkt zweimal zwei Tickets verlosen wird.

Einen Haken hat das Ganze jedoch: Denn im Lostopf landet nur derjenige, der ihr neues Album „Alles in Balance – leise“ in den nächsten sieben Tagen vorbestellt und der Sängerin dann einen Screenshot davon schickt. Was die meisten Fans freut, lässt bei einigen den Unmut groß werden: „Die Fans, die nicht mitmachen können, weil sie sich das Album nicht leisten können, schauen in die Röhre!“, regt sich ein User auf Instagram auf. Doch von vielen kommt Zuspruch: „Cooles Gewinnspiel! Meine Bestellung ist schon auf dem Weg“ oder „So eine schöne Idee“ sind nur einige der positiven Reaktionen.

Nachdem Beatrice Egli ihre Tour im Jahr 2020 aufgrund der Covid-Pandemie absagen musste, ist die Vorfreude in ihrer Community umso größer – und mit ein wenig Glück dürfen sich nun vier Personen auch noch auf Einladung der Sängerin über ein Konzert for free freuen!