Hasselhoff über verstorbenen „Baywatch“-Star: „Hat mein Leben gerettet“

Die Sonne Kaliforniens scheint nun ein wenig blasser, seitdem „Baywatch“-Legende Michael Newman gestorben ist. Der kultige Rettungsschwimmer mit dem markanten Schnauzbart verstarb am 20. Oktober im Alter von 67 Jahren. Die Nachricht traf nicht nur Fans, sondern auch seine Kollegen tief.

Besonders „Baywatch“-Legende David Hasselhoff (72) trauert um seinen langjährigen Weggefährten. In einem bewegenden Instagram-Post würdigte er Newman als „Krieger“ und lobte seine unglaublichen Fähigkeiten im Wasser. „Er hat mir buchstäblich mindestens viermal das Leben gerettet“, schrieb Hasselhoff.

„Baywatch“: David Hasselhoff teilt rührende Zeilen

Dabei erinnerte sich Hasselhoff an gemeinsame Drehs und Newmans mutige Stunts. „Den Sprung vom Motorboot zum Jetski hat er einige Male perfekt hingekriegt. Was für ein unglaublicher Mann! Er hatte nie Angst vor dem Wasser“, so der Sänger und fügt hinzu: „Ich weiß noch, wie ich in ein paar Folgen sein Regisseur war. Er war wirklich gut.“

Newmans Reise bei „Baywatch“ begann bescheiden. Ursprünglich als Berater engagiert, der den Schauspielern Rettungstechniken beibringen sollte, wurde er schnell zu einem festen Bestandteil der Serie. Seine Rolle wuchs mit jeder Staffel, seine Präsenz wurde unverzichtbar. Vom Berater zum Star einer legendären TV-Serie – Newmans Aufstieg war beeindruckend.

Doch das Leben abseits der Kamera war nicht immer einfach. 2006 erhielt Newman die niederschmetternde Diagnose Parkinson. Ein harter Schlag, der sein Leben veränderte. Doch die Krankheit hielt ihn nicht davon ab, weiterhin positiv und kämpferisch zu bleiben. „Ich werde ständig daran erinnert, dass Parkinson zum Mittelpunkt meines Lebens geworden ist“, gestand er dem „People“-Magazin.

Sein Tod am 20. Oktober kam plötzlich. Wie Produzent Matthew Felker auf Instagram mitteilte, verstarb Newman an Herzkomplikationen, umgeben von seinen Liebsten.