Inka Bause: Nach „Bauer sucht Frau“ gibt es keine Zweifel

Endlich ist es so weit – RTL sorgt wieder für Herzklopfen! Seit dem 30. September bringt „Bauer sucht Frau“ erneut einsame Landwirte und Landwirtinnen zusammen, die den Stall für die große Liebe fegen! Und in Folge 5 wurde es richtig spannend: In der Hofwoche gab es die ersten Annäherungen, Küsse und das hautnahe Kennenlernen des Landlebens.

Doch nicht nur bei den Kandidaten läuft’s rund, auch die Einschaltquoten können sich sehen lassen!

Nach „Bauer sucht Frau“ herrscht Gewissheit

„Bauer sucht Frau“ beweist einmal mehr: Die Kuppelshow zieht nicht nur Liebessuchende, sondern auch die Zuschauer an. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, schauten sich insgesamt 3,30 Millionen Menschen das romantische Liebesabenteuer am Montagabend (28. Oktober) an. Damit erreichte die RTL-Sendung einen Marktanteil von 13,6 Prozent.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfehlte die Show nur knapp den Sieg im Tagesgeschäft. 0,60 Millionen Zuschauer wurden vor die Bildschirme gelockt – ein Marktanteil von 12,1 Prozent.

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause kann aufatmen

Erfreuliche Nachrichten für Moderatorin Inka Bause! Denn im Gegensatz zu „Bauer sucht Frau“ schnitt ihre neueste Sendung „Sing meinen Schlager“ überhaupt nicht positiv ab! Während „Sing meinen Song“ auch nach vielen Jahren für Vox noch ein schöner Erfolg ist, konnte man die jüngste Folge des Schlager-Ablegers getrost als Flop abhaken.

Bereits vor der Primetime sorgten die Sendungen im Programm von RTL für Einschaltquoten. Beim Gesamtpublikum überzeugte neben „Bauer sucht Frau“ ebenfalls „RTL aktuell.“ Die Nachrichtensendung zog insgesamt 3,10 Millionen Menschen an und erreichte einen Marktanteil von 15,5 Prozent. In der jüngeren Altersklasse sicherte sich „GZSZ“ ein breites Publikum. 0,52 Millionen Menschen sahen der Daily-Soap im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zu – ein Marktanteil von 11,9 Prozent.