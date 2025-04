„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause den Tränen nahe: „Ich bin dagegen nicht angekommen“

Als Liebesbotin verkuppelt Inka Bause (56) seit Jahren erfolgreich Bauern. Kult-Paare wie Josef und Narumol sind unvergessen. Doch nicht nur beruflich, auch privat geht es bei der „Bauer sucht Frau“-Moderatorin turbulent zu. Achtzehn Jahre war sie mit Sänger Hendrik Bruch zusammen. Eine Liebe, die in der Tragödie endete.

Im exklusiven Gespräch mit „BILD“-Redakteurin Tanja May gibt sie intime Einblicke. So erzählt sie, dass Hendrik an Depressionen litt. „Deshalb trennten wir uns. Das war eine Baustelle, die aus seiner Kindheit und seiner Psyche kam. Es wurde immer dunkler. Ich bin dagegen nicht angekommen.“, gesteht Inka.

Inka Bause: Einen Tag vor dem Geburtstag ihrer Tochter – brach eine Welt zusammen

Nach dem Tod ihres Vaters, des berühmten Komponisten Arndt Bause, hatte sie keine Kraft mehr. „Hendrik fand dann zum Glück eine neue Partnerin, war auch glücklich.“ Dann hält sie inne. Der RTL-Star ist den Tränen nahe. „In den Jahren vor seinem Tod hatte Hendrik dreimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Beim vierten Mal schaffte er es. Einen Tag vor dem 20. Geburtstag unserer Tochter.“

Die Familie kämpfte mit dem Verlust. „Das wird jeder verstehen, der einen Suizid innerhalb der Familie hatte. Man fragt sich ständig, was wäre gewesen, wenn ich ihn an dem Tag angerufen hätte? Aber es nutzt nichts“, sagt Inka. Doch sie fand zurück zur Lebensfreude. „Umso mehr habe ich jetzt den Grund, gute Laune zu haben. Denn mein Kind ist wahnsinnig gut geraten, obwohl ich Anneli das alles gern erspart hätte.“

Heute lebt Inka Bause bunt und voller Energie. Dabei ist die Frohnatur nicht nur Moderatorin, sondern auch leidenschaftliche Sängerin. Ihr neues Album „Inka – 40 Songs, 40 Jahre“ erscheint am 11. April.