Dieter Bohlen: Am Tag nach dem „Supertalent“ folgt die Ernüchterung

Die Durststrecke hat endlich ein Ende und seit Samstagabend (5. April) strahlt RTL die neue Staffel von „Das Supertalent“ aus. In der Jury sitzen in diesem Jahr Bruce Darnell, Tony Bauer, Ekaterina Leonova und Dieter Bohlen. Vier Folgen bekommen die Zuschauer zu sehen – und am Ende steht die scheinbar begabteste Person Deutschlands fest.

Bereits die erste Folge der Talent-Show hatte es in sich. Am Morgen nach der Ausstrahlung folgt für alle Beteiligten nun jedoch die Ernüchterung.

Dieter Bohlen muss ganz stark sein

Auch Dieter Bohlen konnte den Start der neuen Staffel von „Das Supertalent“ kaum erwarten. Auf seinem Instagram-Profil teilte der Pop-Titan einen Sketch, den er sich gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Kollegen Bruce Darnell ausgedacht hat. Bruce hält seinem Kumpel einen Muffin entgegen. Doch als Dieter sich das Gebäckstück nehmen möchte, knallt Bruce ihm einen Pappteller voller Sahne ins Gesicht.

Diese perfekt inszenierte Promo für die neueste Staffel kommt auch bei den Fans gut an. In der Kommentarspalte unter dem Video finden sich reihenweise belustigte Worte seiner Follower wieder. Doch am Tag nach der Ausstrahlung der ersten Folge ist dem Pop-Titan sicherlich weniger zum Lachen zu Mute.

+++ „Das Supertalent“: Kandidat muss Auftritt unterbrechen – plötzlich geht alles schief +++

Denn wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, gehört Dieter Bohlen mit dem „Supertalent“ nicht gerade zu den Spitzenreitern des Abends. Das Magazin berichtet sogar von einem „enttäuschenden Staffel-Auftakt“. Beim Gesamtpublikum erreichte die Castingshow einen Marktanteil von 6,4 Prozent und verzeichnete lediglich 1,43 Millionen Zuschauer.

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hätte es durchaus besser laufen können. 330.000 Menschen schalteten ein, was lediglich einen Marktanteil von 7,8 Prozent bedeutet. Absoluter Spitzenreiter an diesem Abend ist hingegen die Jubiläumsshow „75 Jahre ARD“, die beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von stolzen 29,7 Prozent einholt.

Über diese Neuigkeiten muss Dieter Bohlen jetzt sicherlich erst einmal hinwegkommen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Einschaltquoten in der nächsten Woche verbessern werden.