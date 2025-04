„Das Supertalent“: Kandidat muss Auftritt unterbrechen – plötzlich geht alles schief

Am Samstagabend (5. April) wird das „Supertalent“ endlich wieder für beste Unterhaltung sorgen. In diesem Jahr wird es jedoch nur vier Folgen der beliebten Talentshow geben, in der die begabteste Person Deutschlands gefunden werden soll.

Bereits die erste Folge der 17. Staffel hat es in sich. Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und Tony Bauer bilden die diesjährige Jury, der sich die Teilnehmer der RTL-Sendung stellen müssen. Für einen Kandidaten läuft bei seinem Auftritt dann jedoch plötzlich alles schief.

„Das Supertalent“-Kandidat muss Auftritt abbrechen

Victoria Swarovski und Jens Knossalla führen durch die diesjährige Staffel von „Das Supertalent“. Sowohl Profis, als auch Laien, Solokünstler, Gruppen, Menschen und Tiere dürfen um den Sieg kämpfen. Auch der 32-Jährige Daniel aus Holland hat sich in diesem Jahr beworben. Ursprünglich arbeitete der junge Mann als Zirkuskünstler, während der Corona-Krise änderte sich das jedoch. Heute beschreibt er sich wie folgt: „Wenn man einen Erfinder und einen Clown mischt, dann bin das ich.“

Zu seinem großen Auftritt bringt Daniel einen ganz besonderen Weggefährten mit. Bei seinem Kollegen handelt es sich jedoch nicht um einen Menschen. Robin ist der selbstgebaute Roboter des Kandidaten. Einen Kopf hat seine Erfindung nicht, dafür jedoch einen metallischen Körper und zwei Arme und zwei Beine, die aus Metallstangen bestehen.

Als Daniel seinen Duo-Partner dann auf die große Bühne von „Das Supertalent“ holt, kann auch die Jury den Anblick kaum fassen. Dieter Bohlen scherzt sofort: „So ähnlich sieht Bruce auch aus, wenn du den ausziehst.“ Das lässt sich Bruce Darnell nicht zweimal sagen und läuft auf die Bühne. Der Entertainer stellt sich neben den Roboter und posiert gekonnt. Und dann ist es soweit, die Musik beginnt und Daniel und Robin fangen mit ihrer Partnerakrobatik an.

Trotz Panne – Roboter-Vorstellung überzeugt

Doch bereits bei der ersten Drehung geht plötzlich alles schief! Denn ein Bein des Roboters löst sich und fällt auf den Boden. Daniel hebt die Metallstange erschrocken auf und eilt in den Backstage-Bereich. So etwas sei dem Künstler bisher noch nie passiert. Doch der Holländer lässt sich nicht unterkriegen und repariert seinen Roboter kurzerhand.

Nur wenig später bekommt er dann eine zweite Chance. Freudig führt er der Jury und dem Publikum seine Partnerchoreographie vor. Die Juroren zeigen sich begeistert, Dieter Bohlen schwärmt: „Das ist schon eine echte Leistung, die du da gebracht hast. So synchron zu sein. Ich habe sowas noch nie gesehen.“

Schlussendlich erhält der „Das Supertalent“-Kandidat ein Ja von Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Ekaterina Leonova. Lediglich Tony Bauer möchte Daniel nicht in der nächsten Runde sehen. Dennoch reicht es für den 32-Jährigen, der sich jetzt schon auf seinen nächsten Auftritt freut.