Dieter Bohlen teilt Video – Kommentar sorgt für Kopfschütteln

Der Pop-Titan Dieter Bohlen hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel – von Alters-Entspannung ist er aber noch weit entfernt. Schon ab dem 5. April sitzt der 71-Jährige neben Bruce Darnell, Comedian Tony Bauer und „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova in der „Supertalent“-Jury.

Auch im Privat-Leben legt der Musiker seine Füße nicht hoch, wie er gut und gerne auf seinem Instagram-Account teilt. Wie das wohl so abläuft? Das zeigt Dieter Bohlen aktuell in einem Video – ein Kommentar sorgt hier für Kopfschütteln.

Dieter Bohlen’s Liebste hat andere Pläne

Mit einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Euro und mehr als 160 Millionen verkauften Tonträgern könnte man meinen, Pop-Titan Dieter Bohlen lehnt sich in seiner Freizeit zurück. Doch so manche Sachen müssen eben trotzdem getan werden – schließlich muss man auch im Alter fit bleiben. Doch statt der Gym-Session scheint seine Herzens-Dame Carina Walz ihren Schatz lieber woanders sehen zu wollen.

Nämlich bei der Gartenarbeit! In Bohlens neuestem Instagram-Video filmt er sich bei einem Arm-Workout, doch Carina hat wohl anderes für ihn im Sinne: Sie tupft ihm mit einem Handtuch den Schweiß von der Stirn, entledigt ihn seiner Schuhe und hebt ihm eine Jacke hin, in die er schlüpft. Dann „scheucht“ sie ihn in den Garten.

Auch Dieter Bohlen macht Garten-Arbeit

Draußen angekommen, steht schon die Schubkarre bereit. Carina drückt dem 71-Jährigen den Rechen in die Hand und schickt ihn los ins Gartenarbeit-Abenteuer. Und Bohlen? Der scheint brav mitzumachen. Sein Kommentar zu dem Szenario: „So eine Frau….“. Was seine Fans wohl dazu sagen?

„Was soll ich sagen, das Leben ist ein Nehmen und ein Geben…“, fasst es einer herzhaft zusammen. Bohlen bei der Garten-Arbeit stand bei den meisten Fans aber wohl nicht auf der Bingo-Karte. „Dieter, als Gärtner kann ich mir Dich nicht unbedingt vorstellen. Carina hat es jetzt raus, Dich zu beschäftigen“, heißt es.