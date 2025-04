Joko und Klaas: Nach „Ein sehr gutes Quiz“ wird es sichtbar

Am Samstagabend (5. April) sorgten Joko und Klaas wieder einmal für beste Fernsehunterhaltung. Bereits in den letzten Jahren begeisterten die Entertainer Fans mit Shows wie „Das Duell um die Welt“ oder „Joko und Klaas gegen ProSieben“. Auch ihre neueste Show „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ soll Erfolgsgeschichte schreiben.

Und so zog auch die aktuelle Folge der Spielshow die Zuschauer in ihren Bann. Am Tag nach der Ausstrahlung herrscht nun endlich Gewissheit.

Joko und Klaas wagen sich hoch hinaus

Das Konzept der Quizshow ist alles andere als gewöhnlich. Denn erst zu Beginn der Live-Ausstrahlung wird der Ort des Geschehens bekannt gegeben. Doch aufgrund von Hinweisen auf dem Instagram-Profil von Joko und Klaas können aufmerksame Zuschauer bereits vorab den Drehort erraten. Wenn sie sich zum Beginn der Show an dem Ort einfinden, haben sie eine Chance darauf, als Kandidat auserwählt zu werden.

Die ausgesuchten Kandidaten müssen dann Quizfragen beantworten und haben eine Chance auf die Gewinnsumme. Wie Fans bereits Stunde zuvor erraten haben, fand die Aufzeichnung in dieser Woche auf der Mittelstation der Bergbahn zum Zwölferkogel in den Stubaier Alpen im Bundesland Tirol statt. In eisiger Kälte warteten Joko und Klaas auf die mutigen Besucher.

Doch am Tag nach der Ausstrahlung von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ können auch Joko und Klaas nicht mehr wegschauen. Denn das Medienmagazin „DWDL“ gibt die Einschaltquoten der Quizshow bekannt. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen können sich die Zahlen durchaus sehen lassen. 501.000 Menschen schalteten am Samstagabend ein, was einem Marktanteil von 11,9 Prozent entspricht. Damit lief es für die Show geringfügig schlechter als in der letzten Woche.

Der absolute Spitzenreiter ist am Samstagabend die Jubiläumsshow „75 Jahre ARD„. Beim Gesamtpublikum erreichte die Sendung, die Kai Pflaume moderierte, einen Marktanteil von stolzen 29,7 Prozent. 6,42 Millionen Menschen schalteten ein.

Joko und Klaas hatten bei der Aufzeichnung von der neuesten Folge garantiert eine Menge Spaß. Und auch die Zuschauer fühlten sich von den Entertainern scheinbar bestens unterhalten.