„Bauer sucht Frau“: Familienzuwachs bei Antonia Hemmer – „So süß“

Während die Kandidatinnen und Kandidaten aus Staffel 18 von „Bauer sucht Frau“ aktuell noch auf der Suche nach ihrem großen Glück sind, hat Antonia Hemmer ihre Liebe bereits gefunden. Die Influencerin war 2020 selbst als Kandidatin bei „Bauer sucht Frau“ und fand in Landwirt Patrick Romer ihren Partner.

Seit der Bekanntmachung ihrer Beziehung interessieren sich die Fans der beiden brennend für das Leben von Patrick und Antonia. Themen wie Zusammenziehen und Kinder kriegen, kommen immer wieder zur Sprache. Jetzt teilte die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit eine überraschende Neuigkeit in Sachen Familienzuwachs mit ihren Fans.

„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer kommt ins Schwärmen

„Ich hatte heute Nacht einen richtig krassen Traum und der war so realistisch. Und zwar habe ich einfach geträumt, dass ich ein Kind bekommen habe. Von der Geburt bis zur ersten Woche. Und ich sage euch eins, ich war maßlos überfordert“, erzählt Antonia Hemmer am Montag (7. November) ihren Fans in ihrer Instagram-Story.

Für die 22-Jährige ist es ein klares Zeichen, dass sie aktuell noch kein Interesse an eigenem Nachwuchs hat. „Ich bin absolut nicht bereit dafür“, verrät sie. Dass sie von Babys geträumt hat, lässt sich allerdings damit erklären, dass sie gerade erst Patentante geworden ist.

„Das Kind ist da, es ist gesund und munter“, verkündet Antonia Hemmer stolz. Passend zur Geburt hat sie auch gleich mal einige personalisierte Geschenke besorgt. „Es ist einfach so süß“, schwärmt Antonia bereits vorab und hat damit nicht übertrieben.

„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer ganz vernarrt in Baby-Geschenke

Dann präsentiert Antonia eine kunterbunte Windeltorte, mit der sie dann auch gleich mal den Namen ihres Patenkinds verrät. „Die Kleine heißt Charlotte.“ Für den Neuankömmling in der Familie gibt’s dank Antonia auch gleich noch eine personalisierte Lampe und passend zu Weihnachten eine Christbaumkugel mit der Aufschrift „Charlottes erste Weihnachten“.

Dafür, dass sich Antonia Hemmer mit ihrer eigenen Kinderplanung noch Zeit lassen will, zeigt sie bereits jetzt schon, dass sie mehr als bereit dafür ist, als Patentante alles zu geben.

Sendung verpasst? „Bauer sucht Frau“ kommt montags und dienstags im TV bei RTL und ist als Wiederholung auch in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.