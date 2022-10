„Bauer sucht Frau“: Tränen beim ersten Date! Kandidatin Annika maßlos überfordert

Es wieder los bei „Bauer sucht Frau“! In der 18. Staffel wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. 12 Kandidaten suchen ab sofort nach ihrer Traumfrau oder ihrem Traummann. In der ersten Folge lernen sich die Bauern und ihre Auserwählten bei dem traditionellen Scheunenfest kennen.

Anschließend geht es für die Bewerberinnen und Bewerber in die nächste heiße Phase: Sowohl in der Gruppe, als auch alleine haben sie die Chance den Bauern von sich zu überzeugen. Ammenkuhhalter Jörg aus Hessen hat gleich zwei Anwärterinnen bei „Bauer sucht Frau“. Anfangs läuft es zwischen ihnen gut, doch beim Einzeldate bricht Kandidatin Annika plötzlich in Tränen aus.

„Bauer sucht Frau“: Annika fackelt nicht lange

Lange um den heißen Brei herumreden, ist für Kandidatin Annika nichts. Bei ihrem ersten Einzeldate mit Jörg fragt sie direkt, wo sie bei ihm steht: „Wie findest du mich jetzt so? Denkst du das könnte passen?“ Sichtlich überrascht von der direkten Art der 40-Jährigen muss der Bauer kurz überlegen, was er sagt. Doch seine Antwort spricht Bände: „Also die Gefühle brodeln gerade.“ Eigentlich eine durchaus positive Resonanz. Doch plötzlich fängt Annika an zu weinen.

Die Worte von Jörg bringen sie nämlich aus der Fassung und überfordern die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin. Mit Tränen in den Augen sagt sie: „Gefühlsmäßig bin ich gerade ein bisschen angespannt. Ich weiß im Moment gerade nicht warum. Irgendwie ist das gerade anstrengend für mich.“ Verständnisvoll greift der Ammenkuhhalter nach ihrer Hand und versucht ihr gut zuzureden.

Ammenkuhhalter Jörg (49) aus Hessen lernt auf dem Scheuenfest Annika (40, l.) und Patricia (39) kennen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Alle Sendetermine für Staffel 18 von „Bauer sucht Frau“ im Überblick:

10. Oktober

11. Oktober

17. Oktober

18. Oktober

24. Oktober

25. Oktober

31. Oktober

1. November

7. November

8. November

14. November

15. November

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin ist überfordert

Dass sie in dieser Ausnahmesituation überfordert ist, kann man anhand ihrer Reaktion und ihrer Körpersprache leicht erkennen. Im Interview führt sie noch mal genauer aus, was sie so emotional werden lässt. Sie erzählt: „Vielleicht, weil hier auch die Konkurrenz ist. Ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, woran es liegt. Ich bin im Moment am überlegen, ob ich wirklich mit auf den Hof wollen würde, wenn er mich auswählt oder ob ich vielleicht gar nicht möchte.“

Bleibt also abzuwarten, wie sich Jörg aus Hessen entscheidet. All das und noch viel mehr, siehst du Montagabend ab 20.15 Uhr bei RTL. Die erste Folge gibt es vorab auch schon in der Mediathek bei RTL+.

