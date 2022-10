„Bauer sucht Frau“-Star Narumol sauer auf Josef: Bei Hochzeitskauf eskaliert es – „Katastrophe“

Dem „Bauer sucht Frau“-Paar Narumol und Josef steht eine romantische Zeit bevor. Die beiden Kultkandidaten wollen sich noch einmal das Ja-Wort geben. Ihr Ehegelübde soll diesmal aber nach thailändischer Tradition erneuert werden – ausgerechnet in Oberbayern.

Doch beim Hochzeitsshopping-Trip in Bangkok gibt es Probleme. Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin ist stinksauer auf ihren Mann Josef – und geigt ihm mitten im Laden ordentlich die Meinung.

„Bauer sucht Frau“-Star Narumol sauer auf Josef – „Katastrophe“

Nur noch drei Wochen bis zur thailändischen Hochzeit in Bayern. Für ihre neue RTL2-Doku-Soap „Narumol und Josef – unsere Geschichte geht weiter“ nimmt das Bauer-Paar die Zuschauer mit auf einen Shoppingtrip. Es fehlen noch allerhand Accessoires, Schmuck und auch ein Hochzeitskleid braucht Narumol für die buddhistische Hochzeitszeremonie noch. Doch plötzlich platzt es aus ihr raus, denn ihrem Mann Josef ist alles zu teuer:

„Mit Joseph einkaufen ist eine Katastrophe, ich hätte alleine kommen sollen ohne ihn. Oh Gott!“ Klingt ganz schön genervt. Und auch Josef braucht nach dem Ausflug nach Chinatown mit seiner Frau erst einmal Erholung. „Das ist schon anstrengend, wenn man mit Narumol shoppen geht, sie hat eine genaue Vorstellung und die möchte sie auch haben.“

In der Tat weiß Narumol, wie das Kleid für die bevorstehende Hochzeit aussehen soll. In den Läden von Bangkok findet der „Bauer sucht Frau“-Star aber keins, das passt. „Ich habe eine eigene Figur. Es muss kürzer gemacht werden, dann wieder enger, dann wieder größer“, so Narumol in der RTL2-Doku. „Das funktioniert nicht. Unser Hochzeitskleid werde ich hier im Geschäft nicht kaufen können!“ Narumol will sich deshalb nun ein Kleid schneidern lassen.

Immerhin drei Wochen hat die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin ja noch Zeit…

Die ganze Folge von „Narumol und Josef – unsere Geschichte geht weiter“ läuft am Mittwochabend um 20.15 Uhr bei RTL2.