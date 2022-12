Bauer sucht Frau: Patrick spricht über Trennung – DIESE Worte müssen bitter für Ex Antonia sein

Auch wenn einige Fans es spätestens nach dem „Sommerhaus der Stars“ (RTL) vermutet hatten, kam die Nachricht für viele überraschend: Das „Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer geht getrennte Wege. Das hatten beide in einem gemeinsamen Statement bei Instagram bekannt gegeben.

Das ist jetzt etwas mehr als zwei Wochen her. In seiner Instagram-Story hat sich Patrick Romer jetzt noch einmal zu der Trennung geäußert.

„Bauer sucht Frau“-Paar getrennt

Zwei Jahre haben Antonia und Patrick miteinander verbracht. Doch in Zukunft wollen beide getrennte Wege gehen. Zu den Gründen hieß es damals in dem Statement: „Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand.“

Auch die Zeit im „Sommerhaus der Stars“ soll dazu beigetragen haben. Die Zuschauer waren alles andere als begeistert von dem gemeinsamen TV-Auftritt des Pärchens. Immer wieder kritisierten sie Patricks Verhalten gegenüber Antonia. Einige wunderten sich sogar, dass „RTL da nicht eingreift“.

„Bauer sucht Frau“: Patrick mit ehrlichen Worten

Der Trennungspost ist mittlerweile nicht mehr auf der Instagram-Seite von Antonia zu finden. Passé scheint die Trennung jedoch nicht. Denn in seiner jüngsten Instagram-Story äußert sich Patrick dazu, wie es ihm nach der Trennung geht. Ein Fan will es genau wissen: „Wie gehst du mit der Trennung um?“, fragt er. Patrick antwortet darauf: „Hab gemerkt, dass es nur eine Frau in meinem Leben gibt, der ich blind vertrauen kann“ – gemeint ist offenbar seine Mutter. Harte Worte des „Bauer sucht Frau“-Stars.

Mehr News:

„Auch wenn die Trennung noch frisch ist, bin ich immer offen, jemanden Neues in mein Leben zu lassen“, legt Patrick noch nach. „Klar hängt man gedanklich und emotional noch am Ex-Partner, aber Single sein gibt mir nichts. Ich teile lieber Momente und Erinnerungen.“ Worte, die Antonia sicherlich nicht gefallen dürften so frisch nach der Trennung…