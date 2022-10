„Bauer sucht Frau“: Schockierende Beichte von Inka Bause – „Wurde ausgelacht und angegriffen“

Seit Montagabend (10. Oktober) zeigt RTL die mittlerweile 18. Staffel von „Bauer sucht Frau“. Von Anfang an mit dabei ist nur eine: Moderatorin Inka Bause gehört zu der Sendung, wie die Kandidaten selbst. Immer gut gelaunt und mit einem Lächeln auf den Lippen leitet sie durch die Dating-Show, wie keine Zweite.

Trotz der jahrelangen Verbundenheit übt „Bauer sucht Frau“-Star schwere Kritik an ihre eigenen Sendung. Es ging fast so weit, dass sie der Show den Rücken zuwandte.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause fand Show anfangs nicht gut

In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ spricht Inka Bause ganz offen und ehrlich über die Anfänge der heute beliebten Dating-Sendung. Denn zu Beginn mochte die 53-Jährige das Konzept der Show überhaupt nicht, wie sie verrät: „Meine Mutter guckte mich an, ich guckte meine Mutter an – und war sehr ratlos und traurig. Die ganze Mischung, die ganze Attitüde hat mir nicht gefallen.“

Und es wurde noch schlimmer. Nach der Ausstrahlung der ersten Staffel wurde Inka Bause selbst zur Zielscheibe von zahlreichen Zuschauern. Sie erzählt: „Ich wurde ausgelacht und angegriffen. Und auf einmal habe ich gemerkt: Ich kann das nicht mehr verteidigen.“ Daraufhin haute sie bei der Produktion ordentlich auf den Tisch.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause droht mit Ausstieg

Gerade erst begonnen, hätte es auch schnell wieder zu Ende kommen können. „Bauer sucht Frau“ ohne Inka Bause? Unvorstellbar. Deshalb fasste sich die Moderatorin auch ein Herz und sprach damals ein ordentliches Machtwort: „Wenn wir so weitermachen, bin ich raus. Wollen wir Trash oder wollen wir Gefühle?“

Es sind ganz bestimmte Szenen, die sie verärgern. Also machte sie ihren Standpunkt schnell klar: „Ich möchte die wahre Liebe zeigen und nicht Sex in der ersten Nacht und Besamungshandschuhe und Gespräche, bei denen alle bis zum Ellenbogen in Kühen stecken.“

Zum Glück wurde sie damals erhört. Sonst könnten wir uns nicht über mittlerweile 18 Staffeln der Kuppelshow freuen. Die neusten Folgen kommen immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL oder vorab schon in der Mediathek bei RTL+.