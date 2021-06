„Bauer sucht Frau“: RTL teilt süße Neuigkeiten – endlich meldet sich Inka Bause zu Wort

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause ist geradezu ein Profi darin, ihre Kandidaten erfolgreich zu verkuppeln. Eines der glücklichen Paare, die bei „Bauer sucht Frau“ dank Inka Bause zueinander gefunden hatten, sind Bauer Gerald und Anna.

Für den Landwirt ist die gebürtige Essenerin sogar extra nach Namibia gezogen. Mittlerweile sind die „Bauer sucht Frau“-Stars verheiratet und haben einen Sohn namens Leon. Der wurde jetzt in Namibia getauft. Auch für Inka Bause ein ganz besonderer Moment. Die 52-Jährige meldet sich nun extra zu Wort und gibt ein Versprechen ab.

„Bauer sucht Frau“: RTL teilt Neuigkeiten – Inka Bause meldet sich zu Wort

Leons Taufe fand im engsten Familienkreis in Namibia statt. Eltern und Geschwister des Paares waren alle dabei – nur Inka Bause konnte laut RTL nicht anwesend sein, obwohl es sich Anna und Gerald gewünscht hätten.

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause ist Armor der Kuppelshow. Foto: TVNOW / Guido Engels

In einer Videobotschaft richtet die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin nun liebe Grüße an die Eltern und das Taufkind aus, wendet sich darin allerdings zunächst an Bauer Gerald.

+++ Die Geissens: RTL2 lässt Bombe platzen – jetzt ist es raus! +++

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

----------------------------------------

Inka Bause: „Bauer sucht Frau“-Star gibt Versprechen ab

„Ich freue mich immer noch so sehr darüber, dass du der Anna begegnet bist. Und die Anna dir begegnet ist. Jetzt wird alles gekrönt durch die Taufe des kleinen Leon.“

Im Januar 2021 wurden Gerald und Anna Heiser Eltern eines kleinen Jungen. Foto: TVNOW

Und weiter sagt sie bei RTL: „Ich gratuliere euch so von Herzen. Ich wünsche euch, dass ihr immer glücklich bleibt und vor allem gesund. Ich drücke euch und verspreche euch wirklich, dass ich spätestens, wenn Leon laufen lernt, vorbeischaue. Also passt auf euch auf, tschüss und genießt die Zeit.“

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Anna und Gerald räumen Babysachen ein – plötzlich fließen bittere Tränen: „Der Kleine kann ja nix dafür“

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Heimliche Liebe hinter den Kulissen – Landwirt packt aus

„Bauer sucht Frau“: Denise macht besonderes Geständnis – „Andere mögen dies nicht verstehen können“

----------------------------------------

Eine Reise nach Namibia also. Dieses Versprechen von Inka Bause werden Anna und Gerald wohl nicht so schnell vergessen…

Und auch für „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer hat sich seit ihrer Teilnahme einiges geändert. Das Model ist nun glücklich mit Landwirt Patrick Romer liiert – und hat auf Instagram nun etwas zu verkünden. Was das ist, erfährst du hier >>>