„Bauer sucht Frau“-Star kaum wiederzuerkennen – „Das war bombe“

Bauer Georg, bekannt aus der TV-Show „Bauer sucht Frau“, hat seit seinem Auftritt im Jahr 2008 eine erstaunliche Veränderung durchgemacht. Mit anfänglichem Übergewicht und gesundheitlichen Problemen entschied sich der Landwirt für einen radikalen Schritt – eine Magen-OP, die zu einer beeindruckenden Gewichtsabnahme führte.

Doch das ist nicht die einzige Wendung in seinem Leben.

„Bauer sucht Frau“-Star Georg kaum wiederzuerkennen

Bauer Georg hatte sich im Jahr 2008 bei „Bauer sucht Frau“ auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Sein damaliges Hobby, das Kochen, führte allerdings zu Gewichtsproblemen, die letztendlich gesundheitliche Schwierigkeiten mit sich brachten. Nach dem Scheitern seiner Beziehung zu Carola verstärkte Georg seine körperliche Arbeit auf dem Hof, was zu Bandscheibenproblemen führte. Zwischen der Wahl, nichts zu tun oder abzunehmen, entschied er sich für Letzteres.

Nach einer Magen-OP im Jahr 2009 erzielte Bauer Georg einen großen Erfolg für sich. Im Interview mit RTL verrät er: „Nach der Magen-OP habe ich über 100 Kilo in einem Jahr abgenommen. Das war bombe“, sagt er im Interview mit RTL. Auch in seinem Liebesleben gibt es positive Entwicklungen: Nach dem Scheitern mit Carola findet Georg 2019 sein neues Glück mit Irina, die zwei Söhne in die Beziehung brachte. Gemeinsam hat das Paar noch ein Mädchen.

„Bauer sucht Frau“-Star Georg wandert aus

Inzwischen hat Georg seinen Hof aufgegeben und eine Finca auf Mallorca erworben. Dieser Umzug markiert einen bedeutenden Schritt in seinem Leben. Trotz anfänglicher Herausforderungen scheint Bauer Georg nun ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.

Mehr News:

Die Geschichte von Bauer Georg verdeutlicht nicht nur den Einfluss von Gesundheitsproblemen auf das Leben eines Landwirts, sondern auch die transformative Kraft von persönlichen Entscheidungen. Die TV-Show „Bauer sucht Frau“ hat nicht nur Beziehungen, sondern auch Leben verändert. HIER kannst du dir das Resultat von Georgs Magen-OP anschauen..

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.