„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser bricht in Panik aus, als sie DAS sieht – „Hab mir nur noch Leon geschnappt“

Bei dieser Geschichte läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Was „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser bei einem Treffen mit ihrer Freundin in Namibia erlebt hat, klingt für viele nach einem wahr gewordenen Albtraum.

Auch wenn der „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit zunächst nicht zum Lachen zumute war, kann sie ihren Fans schon am nächsten Tag recht amüsiert davon berichten.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser berichtet von einem dramatischen Erlebnis in Namibia. Foto: TVNOW

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser fassungslos: „Das war ein Monster!“

Alles beginnt mit einem unscheinbaren Kaffeeklatsch bei Annas Freundin Lena. Gemeinsam mit Baby Leon haben es sich die zwei Frauen auf der Spieldecke des Kleinen gemütlich gemacht.

Doch dann trifft die „Bauer sucht Frau“-Darstellerin der Schlag. „Auf einmal sehe ich, dass auf uns eine riesige Spinne zurennt“, erzählt Anna mit aufgerissenen Augen in ihrer Instagram-Story.

Dabei betont die 31-Jährige, dass sie normalerweise keine Angst vor kleinen Krabbeltieren habe. „Aber das war keine Spinne, das war ein Monster!“, behauptet der RTL-Star.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel, Antonia Hemmer und Patrick Romer

----------------------------------------

„Bauer sucht Frau“: Anna flüchtet sich mit Baby Leon auf die Couch

Um es ihren Followern zu veranschaulichen, formt Anna Heiser eine Kugel mit ihren Händen, die etwa der Größe eines Tennisballs entspricht. Wuah, ganz schön gruselig.

„Ich bin so panisch geworden, habe mir nur noch Leon geschnappt und auf die Couch gerannt“, erzählt sie mit einem Lachen. Inzwischen scheint sie sich selbst über die skurrile Situation zu amüsieren, doch in diesem Moment wollte Anna einfach nur noch so weit weg wie möglich von dieser Spinne sein.

Aus lauter Verzweiflung rufen Anna und Lena schließlich laut nach dem Mann ihrer Freundin, der die beiden daraufhin mithilfe einer Kehrschaufel und einem Besen von dem Schrecken befreit.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

----------------------------------------

Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger schockierte hingegen ein ganz anderer Anblick. Welche Szenerie bei ihr für Angst sorgte, hat sie uns in diesem Interview verraten >>>