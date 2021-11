„Bauer sucht Frau“ (RTL): Traumpaar lässt Bombe platzen – „Termin steht noch nicht fest“

Sie sind das Traumpaar der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel auf RTL: Bauer Peter Ziegler und seine Auserwählte Kerstin kamen sich während der Hofwoche immer näher, gestanden sich zum Ende der gemeinsamen „Bauer sucht Frau“-Zeit sogar ihre Liebe.

Und auch die nächsten Schritte sind schon in Planung, wie das verliebte „Bauer sucht Frau“-Paar jetzt bekannt gab.

„Bauer sucht Frau“-Traumpaar will bald zusammen ziehen

Haus, Heirat, Kinder – Peter und Kerstin wollen das volle Programm! „Wir wollen bald zusammen ziehen, bei mir auf den Hof“, erklärt „Bauer sucht Frau“-Kandidat Peter gegenüber „Bild“. „Der Termin steht noch nicht fest. Aber die Fernbeziehung nervt und das wollen wir gerne ändern.“

„Bauer sucht Frau“: Peter und Kerstin sind das Traumpaar der aktuellen Staffel. Foto: RTL / friese.tv/Andreas Fr

Für Kerstin, die noch am Chiemsee lebt, bedeutet das einen kompletten Neuanfang. „Wenn wir zusammen ziehen, gebe ich alles auf. Meine eigene Wohnung, die Arbeit. Das ist ein großer Schritt.“ Zweifel haben die beiden aber trotzdem nicht, die 28-Jährige hat sogar schon Angebote als Arzthelferin in Peters Wohnort.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel und Antonia Hemmer

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Auch von Kindern ist die Rede

Doch das gemeinsame Zuhause reicht dem Bauer nicht, er träumt schon weiter: „Wir wollen beide heiraten und Kinder, das ist wichtig. Ich könnte mir mit ihr auf jeden Fall Kinder vorstellen.“ Während der 26-Jährige fünf Kids haben möchte, wäre Kerstin mit zwei zufrieden. „Da müssen wir noch verhandeln“, sagt sie gegenüber „Bild“.

In jedem Fall ist die Blondine die Traumfrau des Bauerns. „Ich liebe an Kerstin das Gesamtpaket. Sie ist einfach in jeder Lebenslage auf Zack“, schwärmt der „Bauer sucht Frau“-Kandidat. (kv)