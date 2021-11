„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser beantwortet Trennungs-Frage: „Stelle oft etwas in Frage“

Bis heute sind Anna Heiser und ihr Gerald wohl eines der beliebtesten Paare aller „Bauer sucht Frau“-Staffeln. Seit 2018 ist das bekannte TV-Paar aus Namibia verheiratet, Söhnchen Leon machte das Glück des Paares in diesem Jahr perfekt.

Doch ist wirklich immer alles harmonisch und gut bei „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser und ihrem Gerald? Oder denkt sie auch mal darüber nach, alles hinzuschmeißen? Das hat sie jetzt ganz ehrlich in einem „Q&A“ mit ihren Fans bei Instagram beantwortet.

Anna Heiser und ihr Mann Bauer Gerald aus der RTL-Show „Bauer sucht Frau” haben einen gemeinsamen Sohn. Foto: TVNOW

„Bauer sucht Frau“-Star antwortet ehrlich auf Trennungs-Frage

Wenn Promis Frage-Antwort-Runden mit ihren Fans starten, wollen die es meist ganz genau wissen. Wie läuft es mit Söhnchen Leo? Kann er schon krabbeln? Wie kommt Anna mit ihrer Zahnspange klar? Wo feiert die Familie Weihnachten? Die Liste der Fragen ist lang. Dazwischen mischen sich natürlich auch Komplimente. Wie toll die Fans das Paar finden, wie gerne sie ihnen folgen.

Haben Anna und Gerald eigentlich auch mal Streit oder ist alles immer so harmonisch, wie es bei Instagram aussieht? Das wollte ein Fan genauer wissen. „Hattest du mit Gerald so einen heftigen Streit, dass du am liebsten nach Hause geflogen wärst?“. Darauf antwortet „Bauer sucht Frau“-Star ganz offen: „Ohja! Und das nicht nur ein mal.“

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser: „Können nicht ohneeinander leben“

Doch ganz offensichtlich ist es nie dazu gekommen, denn sie liebt noch immer glücklich mit ihrer kleinen Familie in Namibia. „Ich bin eine sehr temperamentvolle Person und tendiere oft dazu, Sachen schlimmer zu sehen, als sie tatsächlich sind, was dazu führt, dass ich oft etwas in Frage stelle“, räumt sie ein. Zum Glück hat sie mit Gerald den passenden Mann an ihrer Seite. „Zum Glück weiß Gerald es und bringt mich jedes Mal runter“.

Doch manchmal würde auch das nicht mehr helfen. „Aber manchmal kommt einfach bei meinem Mann jegliche Argumentation nicht an und er bringt mich dadurch auf die Palme“, gibt sie zu. Doch am Ende raufen sich beide beiden immer wieder zusammen. „Wir kennen uns aber sehr gut und können nicht ohne einander leben“. (abr)