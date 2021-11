„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser völlig verändert – „Ich schäme mich nicht!“

Anna Heiser völlig verändert - was steckt hinter dem neuen Look? (Archivfoto)

Anna Heiser gehört wohl zu den beliebtesten „Bauer sucht Frau“-Stars aller Zeiten. Bis heute teilt die sie fleißig Updates aus ihrem Leben mit Bauer Gerald. Nun konnten die Fans ihren Augen jedoch kaum trauen!

Denn Anna Heiser, die seit ihrer „Bauer sucht Frau“- Teilnahme stets einen ähnlichen Look hatte, hat eine radikale Veränderung vorgenommen!

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser hat jetzt eine feste Zahnspange

Wer am Freitag die Insta-Story der 31-Jährigen anschaute, dürfte große Augen gemacht haben. Denn plötzlich grinste Anna Heiser, die mit ihrem Mann Gerald in Namibia lebt, verhalten mit einer festen Zahnspange in die Kamera! Statt einer durchsichtigen Schiene oder durchsichtiger Brackets wähle die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin eine feste, metallene Zahnspange, wie sie viele bereits im Teenyalter verpasst bekamen.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel

----------------------------------------

Wenige Stunden nach der Zahnspangen-Enthüllung meldete sich Anna Heiser dann gleich noch einmal zu Wort, denn scheinbar hatten ihre Fans plötzlich sehr viele brennende Fragen. „Ich habe sehr viele Nachrichten von euch bekommen bezüglich meiner Zahnspange“, verrät Heiser in ihrer Insta-Story. Über ihre Beweggründe bzw. warum sie eine Zahnspange habe und weshalb es ausgerechnet dieses Modell sein musste, wolle sie sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht äußern. Sie werde aber demnächst ein Posting dazu machen.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser: „Ich schäme mich nicht dafür!“

„Aber, bevor mich weiter Personen anschreiben, ob es keine durchsichtige Brackets gegeben hat, ja, es gab diese, aber ich habe mich absichtlich dagegen entschieden“, klärt sie vorab schonmal auf. „Und ich schäme mich nicht dafür“, stellt sie noch klar.

An das neue Gefühl in ihrem Mund, muss sich Anna Heiser scheinbar erst einmal gewöhnen. Es sei gut, dass sie im Auto noch etwas genascht habe, denn nun bekäme sie doch Schmerzen, verrät sie.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

----------------------------------------

Wir sind gespannt wie lange wir „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser jetzt mit dem Zahnspangen-Look zu sehen kriegen und wie sie nach der Behandlung aussieht. (alp)

>>> Warum die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Antonia Hemmer nun mächtig gegen das RTL-Format austeilte und wen sie als „Deppen“ bezeichnete, erfährst du hier <<<