Inka Bause verliebt bei „Bauer sucht Frau?“ „Würde mir Nummer geben lassen“

Als Moderatorin von „Bauer sucht Frau“ hat Inka Bause bereits unzähligen Landwirten zu ihrem Liebesglück verholfen. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten führt sie die Kandidaten durch romantische Hofwochen, emotionale Kennenlernen und manchmal sogar bis zum Traualtar.

Doch wie sieht es mit ihrem eigenen Herzblatt aus? Würde sie sich selbst einmal einen Bauern angeln?

„Bauer sucht Frau“-Star gesteht es ganz offen

Das Konzept von „Bauer sucht Frau“ ist so simpel wie romantisch: Landwirte und Landwirtinnen auf der Suche nach der großen Liebe, begleitet von Inka Bause, die mit Herz und Humor für die richtige Chemie sorgt. Doch eine Frage schwebt seit Jahren im Raum: Hat die RTL-Moderatorin selbst schon einmal ihr Herz an einen Kandidaten verloren?

„Wenn es einen geben würde, würde ich mir auch die Nummer geben lassen. Ich bin nicht despektierlich, ich nehme auch einen Bauern, aber es hat sich noch nicht ergeben“, gesteht sie offen gegenüber „OK!“ Der Satz lässt Fans aufhorchen – die 56-Jährige wäre also nicht abgeneigt.

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin – „Wäre doch schlimm“

Während die Teilnehmer ihrer Show immer wieder romantische Happy Ends feiern, bleibt Inka Bause gelassen – auch als Single. „Ich bin da total entspannt“, erklärt sie. „Es wäre doch schlimm, wenn die Moderatorin der Sendung frustriert wäre über diese ganzen schönen Geschichten, die sich da entwickeln. Also dann müsste man mich sofort ersatzlos streichen, entsorgen und jemand anders hinsetzen. Nee, das geht nicht.“

Immerhin: Mit ihrer authentischen Art hat Inka Bause in all den Jahren so manches Zuschauer-Herz gewonnen, auch wenn ihr eigenes noch auf den Richtigen wartet.

Momentan ist Inka Bause Single, doch ihre Aussage lässt zumindest Raum für Hoffnung: Sollte der passende Bauer dabei sein, steht sie einem romantischen Abenteuer offenbar nicht im Weg. Wer weiß – vielleicht schreibt die nächste Staffel von „Bauer sucht Frau“ ja auch einmal ein Happy End für die Moderatorin selbst.